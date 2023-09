Washington -In seiner Antrittsrede am Freitag hat der neue US-Präsident Donald Trump das amerikanische Volk in den Mittelpunkt gestellt. Es gälten fortan zwei Regeln: „Kauft amerikanisch, stellt amerikanisch ein“. Im Netz sind die Reaktionen unterschiedlich.

Donald Trump wurde als 45. Präsident der USA vereidigt

Bei der Amtseinführung in Washington war es windig. REUTERS

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hillary Clinton und Melania Trump geben sich die Hand. AFP

Donald Trump und seine Frau Melania küssen sich. AFP

Barack und Michelle Obama mit Donald und Melania Trump. AP

Barack Obama und Donald Trump im Gespräch. AFP

Barack Obama grüßt, seine Frau Michelle läuft hinterher. REUTERS

Barron Trump, der jüngste Spross von Donald Trump, schaut wie fast immer gelangweilt. REUTERS

Barack Obama küsste die Hand seiner Frau. AP

Das könnte Sie auch interessieren: