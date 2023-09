Doppelt hält besser? Dem Paar Rhiann und Cheetah Platt war auch das nicht genug. Die beiden hatten nicht wie so viele Verlobte eine standesamtliche und eine kirchliche oder freie Trauung. Nein, die beiden haben gerade in Washington D.C. ihre hundertste Hochzeit gefeiert. Ganz nach dem Motto: Viel hilft viel.

Seit 2015 sind die beiden Kalifornier in Sachen Hochzeitsmarathon unterwegs. Inzwischen haben sie an den berühmtesten Orten der Welt hundert Mal „Ja“ zueinander gesagt, darunter auf den Fidschi-Inseln, in Thailand, Singapur, Australien, Indien, Marokko, Spanien, Irland, Kenia und Mexiko. Auf ihrer Instagram- und ihrer Facebook-Seite lassen sie die Welt an ihren vielen Hochzeiten teilhaben.

„Als ich Rhiann getroffen habe, wusste ich, dass sie meine Welt verändern würde“, schreibt Cheetah auf „The Worldwide Wedding“, der Homepage des Paares. „Innerhalb von Monaten wussten wir, dass unsere Beziehung eine lebenslange Verbindung sein würde.“

Eine „normale“ Feier war ihnen zu teuer

Cheetahs Entschluss war schnell getroffen, nachdem die beiden Akrobaten sich bei einem beruflichen Termin zum ersten mal über den Weg liefen: „Ich habe Rhiann den Antrag genau ein Jahr, nachdem wir uns zum ersten Mal getroffen haben, gemacht. Und zwar an dem Ort, an dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben.“

Am 8. Februar 2015 ist das Paar mit dem festen Vorsatz zu heiraten vor die Tür getreten. Nur fuhren sie nicht zum örtlichen Standesamt, sondern zum Flughafen. Ein erstaunlicher Grund für ihren Liebesmarathon: Eine „normale“ Feier sei ihnen zu teuer gewesen, wie Rhiann Pratt ABC NEWs erklärte.

Ein Brautkleid und ein Smoking im Rucksack

„Wir stellten fest, dass wir für 10.000 US-Dollar eine herkömmliche Zeremonie feiern oder für 3000 Dollar um die Welt reisen könnten.“ Mit einem Brautkleid und einem Smoking für je 100 US-Dollar in ihren Rucksäcken machten sich auf den Weg rund um die Welt.

Sie richteten eine Fundraising-Seite ein, auf der Familie, Freunde und Bekannte für die Hochzeitsweltreise spenden konnten. Zu Gast sind die Angehörigen bei den vielen Hochzeiten in der Regel aber nicht. Nur bei einem Stopp in Kalifornien waren Gäste aus der Heimat eingeplant.

Spontane Hochzeit im kolumbianischen Dschungel

Auch wollten die beiden sich nicht auf eine bestimmte Zeremonie festlegen, sondern viele verschiedene ausprobieren. Oft entscheidet das Paar sehr spontan, wo die nächste Trauung stattfinden soll: Im Dschungel von Kolumbien hätten sie während einer Wanderung den Ort für die Zeremonie gefunden, sagten sie dem People-Magazin, in Thailand entschieden sie einen Tag zuvor, wo sie heiraten möchten.

Ein Redner oder Priester ist bei den Trauungen normalerweise auch nicht anwesend. Beide ließen sich laut dem kalifornischen Medium ABC7 vor dem Antritt ihrer Reise für die freien Trauungen ordinieren, sodass sie selbst befähigt sind, ihre Hochzeitszeremonien abzuhalten, wo auch immer sie wollen.

Hundertste Hochzeit am Nationalfeiertag der USA mit Feuerwerk

Beide sprechen ihre Gelöbnisse und in vier Minuten ist das Ganze vorbei. Das Inszenieren der Hochzeitsfotos, auf denen die beiden gelernten Akrobaten sich gerne in kunstvolle Posen werfen, dürfte dagegen mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Seit mehr als zwei Jahren sind die beiden jetzt in der Mission „Hochzeit“ unterwegs, die am 4. Juli 2017, dem Nationalfeiertag der USA, durch die hundertste in Washington D.C. mit einem Feuerwerk gekrönt wurde.

Für viele Paare ist der Tag ihrer Hochzeit ein ganz besonderer, an den sie sich noch lange zurückerinnern. Bei Rhiann und Cheetah Platt stechen am Ende womöglich die Tage besonders heraus, an denen sie eben nicht geheiratet haben. (rer)