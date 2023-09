Berlin -Vor einer Woche herrschte Panik an den Börsen: Die Briten hatten für einen EU-Austritt gestimmt. Ökonomen warnten vor Chaos und Rezession. Das britische Pfund stürzte ab, Aktienkurse und Rohstoffpreise gingen in den Keller, es war der schlimmste Tag seit der Finanzkrise 2008. Seitdem hat sich in Europa weder politisch noch wirtschaftlich viel getan. Doch an den Märkten geht es wieder aufwärts, der breite europäische Börsenindex Stoxx 600 hat schon die Hälfte seiner Verluste wieder aufgeholt. War der Brexit-Crash nur ein Sturm im Wasserglas?

Welche Länder haben in der vergangenen Woche verloren?

An den südeuropäischen Börsen sieht es weiter übel aus: In Italien liegt der Aktienindex rund zehn Prozent niedriger als vor einer Woche, in Spanien knapp acht Prozent. Deutlich erholt haben sich dagegen Deutschland und Frankreich, dort beträgt das Minus nur noch rund fünf Prozent. Ihre Brexit-Verluste komplett ausgeglichen haben mittlerweile der Schweizer und der US-Markt. Am besten jedoch steht jener Markt da, von dem alles ausging: Der britische Aktienindex FTSE 100 hat seit Freitag vergangener Woche fast drei Prozent gewonnen. Er liegt derzeit mehr als fünf Prozent höher als vor einem Monat.

Welche Unternehmen haben gelitten, welche haben profitiert?

Am härtesten traf die Brexit-Entscheidung Bank-Aktien. Deutsche und Commerzbank haben im Vergleich zu letzten Freitag rund ein Fünftel ihres Börsenwertes verloren. Britische Finanzhäuser wie RBS und Barclays bilanzieren Verluste von einem Viertel bis einem Drittel. Gelitten haben auch Fluglinien, die Easyjet-Aktie steht ebenfalls mit fast 30 Prozent im Minus, in Deutschland verloren Lufthansa zwölf Prozent seit dem Brexit-Tag.

Aufwärts ging es in London dafür mit Goldförderern wie Randgold (+34 Prozent) und Fresnillo (+39 Prozent), denn der Goldpreis hatte durch die Krise drastisch an Wert gewonnen. Ebenfalls auf der Gewinnerseite standen Unternehmen aus den Bereichen Pharma und Konsum, denn diese Branchen gelten als relativ unsensibel gegen Konjunkturschwankungen: Der britische Schnapshersteller Diageo legte ebenso zu wie die Waschmittel-Konzerne Unilever und Henkel oder die Pharmafirmen AstraZeneca, Merck und FMC.

Was macht der Ölpreis?

Konjunktursorgen und die Flucht aus riskanten Anlagen hatten den Ölpreis nach dem Brexit-Referendum von 53 auf 47 Dollar je Fass gedrückt. Inzwischen ist er aber schon wieder über die 50-Dollar-Marke geklettert.

Welche Währungen haben verloren?

Am Freitag erlitt das britische Pfund den tiefsten Fall seiner jüngeren Geschichte, in nur acht Stunden fiel es gegenüber dem Dollar um 13 Prozent. Doch auch hier ist Beruhigung eingetreten, gegenüber dem Dollar bleibt bisher ein Minus von zehn Prozent, gegenüber dem Euro von acht Prozent. Der Euro, der im Zuge des EU-Referendums von 1,14 auf 1,09 Dollar abgetaucht war, stand Freitagmittag schon wieder bei 1,11.

(Kurse von Freitag, 1.7. / 12 Uhr)