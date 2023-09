Andries Jonker neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Wolfsburg -Andries Jonker soll den kriselnden VfL Wolfsburg vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga retten. Der ehemalige Assistent von Louis van Gaal für den VfL wird nach übereinstimmenden Medienberichten Nachfolger des am Sonntag entlassenen Valerien Ismael und soll das Training beim Deutschen Meister von 2009 bereits am Nachmittag leiten. Dies berichteten das Fachmagazin Kicker und die Bild-Zeitung am Montagvormittag übereinstimmend.

Beim Tabellen-14. wäre der Niederländer Jonker bereits der dritte Trainer in der laufenden Saison. Wolfsburg wollte die Personalie zunächst weder bestätigen noch dementieren und verwies auf eine Pressekonferenz am frühen Nachmittag.

Drohender Abstieg

Jonker, der unter den Cheftrainern Felix Magath und Lorenz-Günther Köstner bereits in der Saison 2012/13 als Co-Trainer in Wolfsburg gearbeitet hatte, war zuletzt Leiter der Nachwuchsabteilung beim englischen Spitzenklub FC Arsenal.

Ismael wurde das 1:2 im Kellerduell gegen Werder Bremen am Freitag zum Verhängnis, die Wölfe haben nach der zwölften Saisonniederlage nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Ismael hatte die Mannschaft erst am 18. Oktober von Dieter Hecking übernommen, der nach dem siebten Spieltag entlassen worden war. (sid)