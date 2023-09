Berlin -Der Energieverbrauch von Haushalts- und Elektrogeräten spielt für die Kaufentscheidung deutscher Verbraucherinnen und Verbraucher eine wesentliche Rolle. In einer Erhebung des Forsa-Instituts maßen 95 Prozent der Befragten der Energieeffizienz im Haushalt herausragende Bedeutung bei. In einer ähnlichen Umfrage vom vergangenen Jahr nannten vier Fünftel der Konsumenten den Stromverbrauch als entscheidendes Merkmal beim Kauf von Elektro-Artikeln. Dabei verlassen sich die Kunden in erster Linie auf das EU-einheitliche Energielabel auf der Verpackung – und fallen damit einer systematischen Täuschung zum Opfer. Denn die Testverfahren, mit denen der Strombedarf ermittelt wird, haben mit dem Energieverbrauch im richtigen Leben nichts zu tun.

Reale Werte und Angaben der Hersteller klaffen auseinander

Zu diesem Ergebnis gelangen mehrere europäische Verbraucher- und Umweltorganisationen, die über 18 Monate hinweg Kühlschränke, Fernseher und Geschirrspüler unter Alltagsbedingungen getestet und die Ergebnisse mit den Angaben der Hersteller verglichen haben. In fast allen Fällen klafften die Informationen auf den Verpackungen und die gemessenen Werte weit auseinander.

Teils lag der Stromverbrauch unter realen Bedingungen doppelt so hoch wie der angegebene. Zwar nennt das European Environmental Bureau (EEB), das die Ergebnisse veröffentlicht hat, nicht die Namen der Hersteller und Produkte, weil nur je ein Gerät pro Baureihe getestet wurde. Üblich sind Untersuchungen an mindestens vier Geräten pro Typ, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.

Unterschiede zum Abgasskandal

Zweifel an der Grundaussage des EEB, der zufolge fast alle Herstellerangaben in auffälligem Kontrast zum wirklichen Verbrauch stehen, sind gleichwohl unbegründet. „Wir sehen bei fast allen mit dem Energielabel versehenen Produkten, dass die Prüfvorschriften zu Ergebnissen führen, die im Alltag der Verbraucher nicht zu erzielen sind“, sagt Holger Brackemann, Untersuchungsleiter der Stiftung Warentest. Dabei – und hier liegt ein wesentlicher Unterschied zum VW-Abgasskandal – greifen die Elektrogerate -Hersteller nicht notwendigerweise zu unlauteren Methoden, um niedrige Werte zu erzielen. „Sie halten sich an rechtliche Vorgaben und an normierte Testverfahren – aber genau dies führt zu wirklichkeitsfernen Befunden“, sagt Johanna Kardel, Energiereferentin beim Verbraucherzentralen Bundesverband (vzbv).

Zwar sei eine Normierung der Testverfahren notwendig, um unter gleichen Bedingungen überall auf der Welt zu vergleichbaren Ergebnissen gelangen zu können. Allerdings seien die Tests in der Regel so ausgelegt, dass am Ende ein geringer Stromverbrauch steht.

Die Stiftung Warentest, die seit vielen Jahren unter alltagsnahen Bedingungen den Energiebedarf von Haushalt- und Elektroartikeln misst, bestätigt diese These. Beispiele aus der Praxis gibt es zuhauf. Der Stromverbrauch von Kühlschränken beispielsweise wird in leerem Zustand bei gleichbleibender Außentemperatur und ohne Öffnen des Gerätes ermittelt. Man muss kein Hauswirtschaftsstudium absolviert haben, um zu erkennen, dass dies mit der Lebenswirklichkeit nicht übereinstimmt.

Eco-Modus oft verfälscht

In einem anderen Universum sind auch die Prüfbedingungen für Staubsauger angesiedelt: Die Geräte werden mit stets leerem Staubbehälter über einen normierten Teppichboden bewegt, wobei die für den Untergrund optimale Düse zum Einsatz kommt. Dass dabei geringere Verbrauchswerte herauskommen als im Alltag, liegt auf der Hand. Warentest untersucht den Strombedarf daher unter realitätsnäheren Bedingungen. Ergebnis: mit der Universaldüse und halbvollem Staubbehälter auf unterschiedlichen Untergründen steigt der Energiebedarf stark an. Bei Waschmaschinen und Geschirrspülern ist das Problem anders gelagert, weiß Brackemann: „Für die Verbrauchsangaben werden die Eco-Programm, die oft drei bis vier Stunden laufen, getestet.

Im Alltag spielen die energieintensiveren Normal- und Schnellprogramme eine mindestens ebenso wichtige Rolle.“ In die gleiche Richtung weisen die nun vom EEB veröffentlichten Befunde: Der Stromverbrauch von Fernsehgeräten wird danach mit uralten Videos getestet, so dass hochauflösende und energieintensive Wiedergabetechnologienbleiben außen vor bleiben. Brackemann hält es überdies für nicht unwahrscheinlich, dass im Haushaltsgerätebereich Sensoren und Software zum Einsatz kommen, die zwischen Test- und Alltagsbedingungen unterscheiden und den Stromverbrauch entsprechend anpassen könnten – ähnlich wie im VW-Abgasskandal.

Verantwortlich für die Genehmigung der Testverfahren ist letztlich die EU-Kommission. Die konkrete Ausgestaltung der Tests aber wird in Gremien ausgehandelt, in denen die Hersteller und ihre Interessen „eine dominierende Rolle spielen“, sagt Brackemann. Und weil der Energieverbrauch für die Kaufentscheidung vieler Konsumenten so wichtig ist, sind die vom Test-Design vorgeprägten Verbrauchswerte für die Unternehmen von so großer Bedeutung. Eine zaghafte Reform der Energieverbrauchskennzeichnung hat das Europäische Parlament vor gut einer Woche immerhin verabschiedet: Anstelle der wenig übersichtlichen Unterteilung in mit Pluszeichen versehene Buchstaben treten die Lettern A bis G. Fallen künftig mehr als 30 Prozent in die Kategorie A oder mehr als 50 Prozent in die Kategorien A und B, werden die Produkte neu klassifiziert. Andernfalls könnten alle Erzeugnisse irgendwann der Klasse A angehören, weil der technische Fortschritt zu Energieeinsparungen führt - oder weil die Testbedingungen entsprechend ausgelegt wurden.