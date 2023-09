Moskau -Zweites WM-Spiel für Portugal in Gruppe B. Gerade einmal vier Minuten sind gespielt, da köpft Cristiano Ronaldo den Europameister in Führung.

Alle jubeln gemeinsam – nur einer darf nicht

Der Superstar breitet die Arme aus, springt in die Luft, zeigt seine bekannte Jubelpose. Dann kommen seine Teamkollegen, umarmen ihren Kapitän, gratulieren zum Treffer. Klar, dass alle Spieler mitjubeln wollen, auch die, die bei dem Eckstoß hinten absicherten.



Als Mittelfeldstratege João Moutinho dazukommt, gibt ihm José Fonte per Handzeichen zu verstehen: Du bleibst schön da, kommst nicht zu uns. Moutinho darf nicht mitjubeln. Im ersten Spiel der Portugiesen war es Pepe, der einige Meter entfernt von seinen Mitspielern stand, als diese jubelten.

Portugal jubelt – ohne Pepe. Screenshot ARD

Angebliche FIFA-Regel

Der Grund: Die Jubeltraube steht inzwischen neben dem Spielfeld – und eine angebliche Regel des Fußball-Weltverbandes FIFA.

Denn im Internet kursiert das Gerücht, wenn sich alle Feldspieler zum Torjubel außerhalb des Feldes befinden, dürfe der Schiedsrichter das Spiel wieder anpfeifen. Somit hätte der Gegner völlig ohne Gegenwehr die Chance ebenfalls zu Treffen. Angeblich eine offizielle Regel der FIFA. Fonte erklärte nach dem Spiel, davon gehört zu haben und Moutinho deshalb zurückgehalten zu haben.

Regel falsch interpretiert

Denn nach Regel 8 des auch bei der WM in Russland maßgeblichen Regelwerks darf ein Anstoß nur ausgeführt werden, wenn sich alle Spieler in der eigenen Hälfte des Spielfelds aufhalten.



Daraus wurde geschlossen: Hält sich keiner in der gegnerischen Hälfte aus, kann es weiter gehen. Ein Trugschluss. Die Schiedsrichter warten, bis alle Spieler zurück in der eigenen Hälfte sind. Also keine Sorge, liebe Portugiesen. Beim nächsten Tor dürft ihr alle jubeln – auf und neben dem Feld. (red, dpa)