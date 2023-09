Peking -Die EU und China treffen Vorbereitungen für eine engere Verzahnung ihrer Handelspolitik und konterkarieren damit den Konflikt-Kurs der USA. Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Peking deutete der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag an, dass die seit Jahren andauernden Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China noch in diesem Sommer abgeschlossen werden könnten. Die Vereinbarung könne möglicherweise bei einem EU-China-Treffen Anfang Juli in Peking unterzeichnet werden, sagte Li. „Ich sehe positive Anzeichen.“



Merkel sagte, sie wünsche sich Fortschritte beim Investitionsschutzabkommen. Dieses sei die Grundlage für ein Freihandelsabkommen der EU mit China. Vor der Reise war in deutschen Regierungskreisen war die Möglichkeit eines baldigen Abschlusses des Abkommens noch skeptisch bewertet worden.



Trump droht mit Zollschranken

Die Annäherung erfolgt vor dem Hintergrund der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit hohen Zollschranken für Produkte unter anderem aus der EU und aus China. Die EU hofft weiter auf Ausnahmen. China hat sich vor wenigen Tagen mit den USA zumindest auf weitere Verhandlungen geeinigt.



Merkel drängte bei dem Treffen mit Li auch darauf, die Investitionsbedingungen für deutsche Unternehmen in China zu verbessern. „Wir wünschen uns, dass wir gleiche Voraussetzungen bekommen“, sagte sie. China müsse dies zumindest in den Branchen ermöglichen, in denen das Land bereits Technologieführer sei. „Sonst wird das dazu führen, dass wir Einschränkungen machen müssen“, sagte Merkel mit Blick auf Vorschriften für chinesische Investitionen in Deutschland.



Kein Geschäft ohne chinesische Partner

Deutsche Unternehmen beklagen sich unter anderem über die Joint-Venture-Pflicht in China, die ausländische Investoren zur Beteiligung chinesischer Partner zwingt. Auch sensible Firmendaten seien nicht ausreichend geschützt. Li versicherte, die Sorgen seien ein Missverständnis der chinesischen Gesetzeslage.



Die Kanzlerin wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet, der unter anderem Siemens-Chef Joe Kaser und der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess angehören.



Nach Gesprächen mit Li und Staatspräsident Xi Jinping reist sie am Freitag weiter in die südchinesische Stadt Shenzen, die vor 40 Jahren als erste Sonderwirtschaftszone eingerichtet wurde und damit die wirtschaftliche Öffnung des Landes einleitete.