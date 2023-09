Berlin -Ihre Entscheidung für eine erneute Kanzlerkandidatur hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach eigenen Angaben auch wegen der schwierigen europäischen und internationalen Lage getroffen. „Wir haben schon harte Zeiten“, sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Das hat ja für mich auch eine Rolle gespielt.“

Sie habe sich gefragt, ob sie noch die Kraft und Gesundheit für solche Auseinandersetzungen habe. Allerdings habe sie dann auch entschieden, dass sie nicht einfach sagen könne, ihr sei nun alles zu kompliziert. Sie könne einiges dazu beitragen, um deutlich zu machen, dass ein starkes Europa in deutschem Interesse sei.

Sie könne auch mit anderen „mühselig Kompromisse und Fortschritte erzielen“, betonte die Kanzlerin. „Grotesk ist (aber), wenn jetzt so getan wird, als wäre ich jetzt die letzte Säule. Das ist grotesk und absurd“, sagte sie. Hintergrund sind US-Medienberichte, dass Merkel nach dem Amtsende von US-Präsident Barack Obama die verbliebene Hauptvertreterin der freien, liberalen westlichen Demokratien sei.

Merkel hatte am Sonntag erklärt, dass sie erneut bei der Bundestagwahl 2017 antreten und bis 2021 Kanzlerin bleiben will. Sowohl in der Pressekonferenz als auch in der ARD-Sendung wich sie aber bei Antworten auf die Frage aus, ob sie ihre Entscheidung auch wegen der Wahl von Donald Trump als nächsten US-Präsidenten getroffen habe. (rtr)

