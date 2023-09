Berlin -Donald Trump hat schon alles mögliche über Angela Merkel gesagt: Er hat ihre Flüchtlingspolitik als geisteskrank bezeichnet und sie als die „Person, die Deutschland ruiniert“. Da war Trump noch im Wahlkampfmodus, als US-Präsident blieb davon immerhin das Urteil, Merkel habe katastrophale Fehler gemacht. Am Dienstag nun empfängt Trump die deutsche Bundeskanzlerin im Weißen Haus zu einem Antrittsbesuch.

Wie tritt Merkel dem schwierigen Präsidenten gegenüber?

Neugierig und offen, so zumindest erzählen es die Kanzlerberater: „Die Kanzlerin freut sich, den Präsidenten auch mal persönlich kennen zu lernen“, heißt es. Bisher hat man nur telefoniert, im Kanzleramt hat man Wahlkampf und erste Amtswochen des Präsidenten einigermaßen irritiert verfolgt. Viele Kontakte zu Trumps Team hat es – anders als bei anderen neuen Präsidenten - erstmal nicht gegeben. Das wurde zunächst kritisiert, und noch immer sind nicht alle Ansprechpartner gefunden, auch weil noch nicht alle Positionen in der US-Regierung besetzt sind.



Aber inzwischen heißt es in Berlin hoffnungsfroh: „Es rüttelt sich zurecht.“ Unterschwellig allerdings wird klar, dass der Besuch nicht ganz so locker gesehen wird: Ein Treffen mit den oppositionellen Demokraten wird es nicht geben, um den Präsidenten nicht zu reizen. Und aus Merkels Umfeld kommt ein Hinweis, der deutlich macht, dass die Angriffe Trumps im Kanzleramt nicht vergessen sind: „Es ist besser miteinander zu reden als übereinander.“

Werden sich Merkel und Trump also gegenseitig bisherige Fehler vorwerfen?

Von deutscher Seite ist das nicht so geplant. Es mache keinen Sinn, sich über die Vergangenheit auszutauschen, heißt es. Man wolle eher „nach vorne schauen“. Aufgeben will man die mächtige USA als politischen Partner nicht. Als Eisbrecher könnte Merkel Trump, der sich früher offenbar gerne als halber Schwede ausgab, an seine deutschen Wurzeln erinnern: Der Großvater des Präsidenten, der Winzersohn und gelernte Frisör Friedrich Trump, wanderte 1885 aus dem rheinland-pfälzischen Kallstadt in die USA aus. Eine Flasche pfälzischer Wein als Gastgeschenk böte sich an.

Wie läuft das Treffen ab?

Vier Stunden sind eingeplant. Die deutsche Regierung lobt, Trump nehme sich lange Zeit. Zunächst (bei sechs Stunden Zeitverschiebung um 15.45 Uhr deutscher Zeit) sprechen Merkel und der Präsident eine halbe Stunde unter vier Augen miteinander (samt der Ohren der Übersetzer), dann kommen die Berater dazu. Nach einem einstündigen Gespräch mit Unternehmensvertretern – darunter die Chefs von BMW, Siemens und dem Maschinenbau-Konzern Schaeffler – gibt es eine Pressekonferenz. Daran schließt sich ein Mittagessen an, bei dem erneut über Politik und Wirtschaft gesprochen werden soll. Ob Merkel die Reizthemen Pressefreiheit und Mauerbau an der Grenze zu Mexiko ansprechen wird, ist offen. Es gebe so viele Themen für die begrenzte Zeit, heißt es in der Regierung.

Welche Themen stehen im Vordergrund?

Schadensbegrenzung und der Versuch einer gemeinsamen Weltsicht – so könnte man das Motto aus Regierungssicht nennen. Die Bundesregierung will, dass die auch die neue US-Regierung die laufenden Friedensbemühungen für die Ukraine unterstützt – und sich nicht, wie Trump zuweilen angedeutet hat, bei der Annexion der Krim und dem Konflikt um die Ost-Ukraine auf die Seite Russlands schlägt. Außerdem wird es um den Fortbestand der Nato gehen, den Trump ebenfalls schon in Frage gestellt hat. Merkel wird zudem für die EU werben – der Präsident sieht die als Auslaufmodell. Für die Kanzlerin geht es auch darum, ein ansatzweise vertrauensvolles Verhältnis zu Trump aufzubauen – und ein Gefühl dafür, wie man mit ihm reden kann oder muss.

Was ist die Rolle der Unternehmenschefs?

Trump hat ausländischen Unternehmen mit Zöllen gedroht. Im Kanzleramt hält man das für wirtschaftlich unsinnig. Zur Besänftigung will man ihm nun das Engagement deutscher Firmen nahebringen. Zum Treffen mit den deutschen Vorstandschefs kommen daher auch – sicher hoch zufrieden blickende - Auszubildende aus deren US-Niederlassungen. Und die Bundesregierung weist darauf hin, dass deutsche Unternehmen in den USA Investitionen in Höhe von 271 Milliarden Euro getätigt haben.

Wann ist die Reise ein Erfolg?

„Jede Reise der Bundeskanzlerin ist ein Erfolg“, sagen deutsche Diplomaten. Das klingt schon fast wie Trump – mit dem Unterschied, dass die Diplomaten ein Augenzwinkern hinzufügen. Durchaus möglich ist, dass Trump Merkel ein paar neue Superlative hinterherschickt, positive diesmal. Im Umschalten ist er bekanntermaßen relativ schnell.