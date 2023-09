Berlin -Kurz vor Ablauf der Wahlperiode hat es im Bundeskanzleramt eine Premiere gegeben: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing zum ersten Mal eine Gruppe Russlanddeutscher. Es handele sich um „eine nennenswerte Gruppe innerhalb der deutschen Bevölkerung“, begründete Regierungssprecher Steffen Seibert das Treffen. „Es ging darum, Vertrauen zu schaffen zwischen Bürgern und Politikern“, sagte der Vorsitzende des Netzwerks Aussiedler der CDU, der in Kasachstan aufgewachsene und 1989 nach Deutschland ausgewanderte Heinrich Zertik, dieser Zeitung. Warum die nennenswerte Gruppe erst jetzt den Weg ins Kanzleramt fand, mag mit dem engen Terminplan Merkels zusammenhängen.

Russlanddeutsche wenden sich von Merkel ab

Vermutlich ging es auch um Sympathiewerbung in die andere Richtung: Die Russlanddeutschen, einst klassische CDU-Wähler, wenden sich mehr und mehr von Merkels Partei ab. Hatten in den Jahren 2000 bis 2008 noch 65 Prozent der Russlanddeutschen und Aussiedler ihr Wählerkreuz bei den Unionsparteien gemacht, waren es 2016 nur noch 45 Prozent, ergab eine Studie des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) im vergangenen Jahr. Der Zuspruch zur SPD blieb bei 25 Prozent. Die AfD wurde in dieser Studie nicht gesondert ausgewiesen.

Die Partei hat die Russlanddeutschen allerdings als interessante Zielgruppe ausgemacht. In CDU wie SPD wird außerdem registriert, dass ein Teil der eigenen Anhänger die Härte gegenüber dem Russland Wladimir Putins ablehnt. Ein Treffen mit Russlanddeutschen mag da als Signal aus dem Bereich der weichen Diplomatie durchgehen.

„Wir kämpfen für Ihre Rente“ auf russisch

Im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf hat die CDU aus all dem offenkundig ihre Schlüsse gezogen und eine Anzeige in einer russischsprachigen Zeitung geschaltet: „Wir kämpfen für Ihre Rente“, versprach Spitzenkandidat Armin Laschet auf Russisch und griff damit eine Forderung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland auf. Die warnt vor drohender Altersarmut vieler Russlanddeutscher, die wegen der Umsiedlung oft nicht durchgehend gearbeitet hätten und oft in schlecht bezahlten Jobs tätig sein. Der Verband will erreichen, dass die 1996 gekürzte Anrechnung von Arbeitsjahren im Ausland für Aussiedler aufgehoben wird.

Künftig ist Laschet zwar Ministerpräsident, er wird sich in diesem Punkt allerdings aufs Kämpfen beschränken müssen. Entscheiden kann er in diesem Punkt, der etwa von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, nichts. Es handelt sich um eine Bundesangelegenheit. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) allerdings verweist auf ihr Vorhaben, geringe Renten generell zu verbessern – statt nur für eine kleine Gruppe. „Egal ob Spätaussiedler oder nicht, in Deutschland muss endlich der Grundsatz gelten: Wer sein Leben lang Beiträge gezahlt und gearbeitet hat, der darf im Alter nicht auf Grundsicherung angewiesen sein“, sagt Nahles. Sie verweist auch darauf, dass die Kürzung vom damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl verfügt wurde. Kanzlerin Merkel ließ die Besuchergruppe Teilnehmern zufolge wissen, man werde das Renten-Thema „weiter verfolgen“.

Geschenke für Merkel

Die Besucher im Kanzleramt haben Merkel ein Geschenk da gelassen: drei Bände einer Kochbuchreihe mit Rezepten aus Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken. Über Blini und Pelmeni, so heißt es, habe sich die Kanzlerin mit ihren Gästen schon ausgetauscht.

In der kommenden Woche tritt die wegen der Ukraine-Konflikts zwischenzeitlich ausgesetzten deutsch-russischen Kommission für die Angelegenheiten der Russlanddeutschen zusammen. Man trifft sich in Bayreuth.