Berlin -Nach monatelangem Schweigen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel voraussichtlich in den nächsten Tagen bekanntgeben, ob sie bei der nächsten Bundestagswahl erneut für die Union als Kanzlerkandidatin antritt.



In der CDU wird nach Informationen dieser Zeitung erwartet, dass sie der Parteispitze auf deren Klausurtagung informiert, die am Sonntag und Montag stattfindet. Zweifel daran, dass die CDU-Chefin erneut kandidieren wird, bestanden in der Union zuletzt nicht mehr. Die Kandidatur müsste Anfang Dezember noch vom CDU-Bundesparteitag bestätigt werden.



Auch die Schwesterpartei CSU hat mittlerweile signalisiert, Merkels erneute Kandidatur zu unterstützen. Die gelernte Physikerin ist seit 2005 im Amt. Die nächste wäre ihre vierte Wahlperiode.