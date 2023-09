Nürnberg -Alles soll eigentlich harmonisch sein, aber dann beginnt es so bei der CSU: Generalsekretär Andreas Scheuer kündigt Angela Merkel als Rednerin an und keine Hand rührt sich in der Nürnberger Messehalle. Ein paar Sekunden dauert es, dann klatschen doch noch ein paar in einer Ecke des Saals.