Berlin -Angela Merkel macht es spannend. Sie hat bislang offen gelassen, ob sie bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 noch einmal für die CDU als Kanzlerkandidatin antritt. Sie werde dies „zum geeigneten Zeitpunkt“ mitteilen, ist seit langem ihre Standardauskunft zur K-Frage.

Wann ist der „geeignete Zeitpunkt“ gekommen?

Voraussichtlich auf dem CDU-Bundesparteitag, der im Dezember 2016 in Essen stattfindet. Auf dem Parteitag steht auch die turnusmäßige Wiederwahl des Parteivorsitzenden an. Diesen Posten hat Merkel seit dem Jahr 2000 inne. Parteivorsitz und Spitzenkandidatur gehören für sie zwingend zusammen. Tritt sie für den Parteiposten an und bekommt dafür ausreichend Unterstützung der Delegierten, ist die K-Frage beantwortet. Wenn sie beide Fragen explizit miteinander verknüpft, wäre das Parteitagsvotum auch eine Legitimation für ihre Kandidatur.

Tritt Angela Merkel nochmal an?

Sie wolle nicht aus dem Amt getragen werden müssen, hat Angela Merkel einmal zu Beginn ihrer politischen Karriere gesagt. Sie hat auch das Beispiel Helmut Kohl vor Augen, dessen Kanzlerschaft Ende der 90er Jahre nach vier Amtszeiten im Überdruss der Wähler und der eigenen Partei mündete. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich Merkel nun selbst um eine vierte Amtszeit bewerben wird. Und dafür spricht vor allem, dass es für ihren Rückzug nun eigentlich zu spät ist. Es gibt keinen klaren Alternativkandidaten – Machtkämpfe stünden also an. Ein Jahr vor der Bundestagswahl kann eine Partei das noch weniger brauchen als sonst. Für Merkels Wiederantritt spricht auch, dass sich mittlerweile zahlreiche Spitzenpolitiker ihrer Partei, darunter Merkels Stellvertreter Julia Klöckner, Volker Bouffier und Armin Laschet dafür ausgesprochen haben.

Ist es für die CDU angesichts der Umfrageverluste nicht riskant, erneut mit Merkel in den Wahlkampf zu ziehen?

So gut wie 2013, als sie mit Merkel bei der Bundestagswahl fast die absolute Mehrheit holte, wird die Union voraussichtlich bei der nächsten Wahl nicht mehr abschneiden. Allerdings bindet Merkel nach wie vor auch Wähler anderer Parteien – ein klarer Vorteil. Zwar lehnt die Hälfte der Deutschen einer Emnid-Umfrage zufolge eine vierte Amtszeit Merkels ab. 42 Prozent sind allerdings dafür. Dies entspricht in etwa dem Standard-CDU-Wahlergebnis. Bei den Unions-Anhängern – und die sind für die Kandidaten-Kür ausschlaggebend - wollen der Umfrage zufolge 70 Prozent mit einer Kanzlerin Merkel weitermachen.

Warum zögert Angela Merkel so lange?

Zu Beginn wollte Merkel sich die Entscheidung wohl wirklich offen halten. Nun steht im Vordergrund, dass nicht der Eindruck erweckt werden soll, die Kanzlerin beschäftige sich statt mit der Lösung politischer Probleme mit dem Wahlkampf. Denn während die Ankündigung einer Kanzlerkandidatur die Berichterstattung in den Medien für Tage dominieren würde, ist der Hinweis auf die Verkündung „zum gegebenen Zeitpunkt“ kein Grund für längere Berichterstattung.

Kann oder wird die CSU die Kanzlerkandidatur Merkels verhindern?

Die CSU suggeriert das – allerdings würde ihr das wohl nicht gelingen, wenn sie es überhaupt versucht. CSU-Chef Horst Seehofer, der Merkel im Juli 2015 schon zur erneuten Kanzlerkandidatin ausgerufen hatte, hat dies mittlerweile als voreilig zurückgezogen und offen gelassen, ob seine Partei Merkel unterstützen würde. Dass die CDU allerdings Seehofers Segen abwartet, bevor sie Merkel ins Rennen schickt, ist unwahrscheinlich. Einen Kandidaten von Seehofers Gnaden wird sich die CDU nicht aufdrücken lassen. Weder ist bisher ein CSU-Alternativkandidat bekannt, noch formieren sich Seilschaften in der CDU, die einen solchen stützen würden. Das war etwa 2002 anders, als CSU-Chef Edmund Stoiber Merkel die Kanzlerkandidatur streitig machte (und dann die Wahl verlor). Auf Kollegialität setzt die CDU-Spitze nach den heftigen Angriffen der CSU in der Flüchtlingspolitik nicht mehr. Übrig bleiben wird von der CSU-Absetzbewegung wohl ein eigener Spitzenkandidat, der nicht Kanzlerkandidat ist, und ein eigenes Wahlprogramm mit regional bayerischen Akzenten – so war das allerdings auch schon in früheren Bundestagswahlkämpfen.