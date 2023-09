Angela Merkel kritisiert Donald Trump für geplanten Ausstieg aus TPP

Berlin -Angesichts der Abschottungstendenzen in vielen Ländern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Verteidigung gemeinsamer Werte und der Gestaltung der Globalisierung aufgerufen. Bei der Haushaltsdebatte im Bundestag warb Merkel am Mittwoch dafür, die Werte, „die wir für richtig und wichtig halten“, nicht nur in Deutschland zu stärken, sondern gemeinsam mit internationalen Partnern in die Welt zu tragen.



Merkel sprach in der Generaldebatte über den Haushalt 2017 im Bundestag.

Die Kanzlerin kritisierte Donald Trump für den angekündigten Ausstieg aus TPP.

„Viele Menschen machen sich in diesen Tagen Sorgen um die Stabilität unserer so gewohnten Ordnung“, sagte die Kanzlerin. Ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer würden Gewissheiten durch die Digitalisierung und die Globalisierung in Frage gestellt. Außerdem trügen Krisen in Deutschlands und Europas Nachbarschaft zur Beunruhigung bei.



Kritik an Trump

Merkel kritisierte die Absage des gewählten US-Präsidenten Donald Trump an das geplante Freihandelsabkommen TPP kritisiert. „Ich bin nicht froh, dass das transpazifische Abkommen jetzt wahrscheinlich nicht Realität wird“, sagte Merkel.

Sie wisse nicht, wer von dem Schritt Trumps profitieren werde und wolle sich mit Prognosen zurückhalten, sagte Merkel. „Ich weiß nur eins: Es wird weiter Handelsabkommen geben. Und die werden dann nicht die Standards haben, die dieses Abkommen und auch das angedachte TTIP-Abkommen haben wird.“ Es gehe um Arbeitsplätze, fairen Wettbewerb und menschliche Gestaltung der Globalisierung.

Putschversuch in der Türkei verurteilt

Merkel machte deutlich, dass sie trotz der „alarmierenden“ Ereignisse in der Türkei den Gesprächsfaden zu Ankara nicht abreißen lassen wolle. „Wir haben auch ein Interesse daran, mit der Türkei in einer vernünftigen Art und Weise zu kooperieren“, sagte sie.



Die Kanzlerin betonte, dass die Bundesregierung den Putschversuch in der Türkei verurteilt habe. Mit Blick auf die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) fügte sie hinzu, dass sich Berlin gegen „jede Form von Terrorismus“ stelle. Der vereitelte Staatsstreich und der Kampf gegen Terrorismus rechtfertigten aber nicht die Einschränkung der Pressefreiheit und die Verhaftung „von tausenden und abertausenden Menschen“ durch die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Im Ukraine-Konflikt beklagte Merkel, dass die Gespräche über die Umsetzung des Friedensplans von Minsk „noch nicht so weit gediehen“ seien, wie sie sich das wünsche. Angesichts der Angriffe auf Krankenhäuser im syrischen Aleppo warf die Kanzlerin der Regierung von Präsident Baschar al-Assad Verstöße gegen internationales Recht vor. Es sei „sehr bedauerlich, dass Russland dieses Regime unterstützt“, sagte Merkel. Die Situation in Syrien mache „beklommen“ (afp, dpa)