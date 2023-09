Berlin -Zu viert kommen sie auf die Bühne, es ist eine eher missmutige Truppe. Die Chefin sagt: „Es ist ein schwerer Tag“ und es seien „alles andere als einfache Zeiten“. Wenigstens ist ihr Jackett nicht trübsalfarben, sondern knallrot. Sie ist umgeben von Verlierern, von zwei zumindest und von einem dritten, der so griesgrämig aussieht als wäre er einer. Es ist der Tag nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt in der CDU-Parteizentrale. Parteichefin Angela Merkel empfängt ihre Spitzenkandidaten Guido Wolf, Julia Klöckner und Reiner Haseloff nur zu einer sehr eingeschränkten Siegesfeier.

Es bleibt erstaunlich ruhig

Die CDU, die dachte, sie könne drei Mal gewinnen, hat nur einmal gesiegt, in Sachsen-Anhalt, wo es kaum anders möglich war. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist über die letzten Monate der sichergeglaubte Vorsprung dahingeschmolzen und statt zwei Scharten auszuwetzen – den Verlust der Mehrheit in zwei eher konservativen Bundesländern – sind diese nur noch tiefer geworden. Und es gibt nun Konkurrenz von rechts, die AfD, und zwar nicht in Größe einer Splitterpartei.

Man kann sich am Tag nach so einem Ergebnis wilde Schuldzuweisungen vorstellen. Aus München hat sich am Vormittag schon CSU-Chef Horst Seehofer mit düsteren Worten gemeldet. Er fordert einen Kurswechsel Merkels in der Flüchtingspolitik und erklärt, er sehe die Unionsparteien in ihrer Existenz bedroht: „Es geht schon um den Bestand der Union.“ Aber Seehofer zündet nicht, es bleibt, zumindest fürs erste, fast schon erstaunlich ruhig in der Partei. Im CDU-Parteivorstand gibt es am Montag erst einmal betretenes Schweigen, so berichten es Sitzungsteilnehmer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Angela Merkel räumt ein, das Wahlergebnis liege an der Flüchtlingspolitik. „Eine nachhaltige Lösung ist noch nicht vorhanden.“ Ist das die Einleitung zu einem Kurswechsel? Auf der Pressekonferenz reagiert Merkel auf diese Frage nicht einfach mit Ja oder Nein, sondern gibt eine sehr ausführliche Antwort, streift Fluchtursachen und Visafreiheit für türkische Staatsbürger, und lässt ihre Erklärung schließlich in den Satz münden: „Vom Grundansatz her werde ich das so weiter befolgen, wie ich es in den letzten Monaten getan habe.“ Es ist ein Satz ohne große Härte. Vielleicht ist das ein Zugeständnis. Eine Lösung, sagt Merkel, brauche eben Zeit.

Julia Klöckner, Guido Wolf und Reiner Haseloff verteidigen nochmals ihr Abrücken von Merkels Flüchtlingspolitik während des Wahlkampfs, ihre Forderungen nach Quoten und Kontingenten. Merkel gibt kühl zurück, sie müsse nun mal international verhandeln und komme da mit nationalen Lösungen nicht weiter. Und Haseloff ergänzt, der wahre Einbruch in den Umfragen sei nicht schon im Herbst erfolgt, sondern erst nach den Vorfällen der Kölner Silvesternacht.

„Widerspruch nicht auf den Wählern abladen“

Mehr Gemeinsamkeit, scheint nun die Losung. In Baden-Württemberg habe der Grüne Winfried Kretschmann aus einem ganz einfachen Grund gewonnen, sagt Vize-CDU-Chef Thomas Strobl: „Er hat für Merkel gebetet.“ Und auch solche Vorstandsmitglieder, die sonst Merkel gerne mal kritisieren, erklären: „Wir dürfen unseren Widerspruch nicht immer auf den Wählern abladen. Wir sollten nicht immer nur Probleme benennen, sondern Lösungen anbieten.“ Das richtet sich vor allem gegen die CSU.

Aber ist nicht das Problem, dass die CDU zu sehr nach links gerückt ist und der AfD überhaupt Raum gelassen hat? Die AfD habe Wähler von allen Parteien, heißt es dazu in der CDU. Merkel sagt, man werde der AfD begegnen, indem man sich abgrenze, erkläre und Probleme löse. „Das wird einer Protestpartei stark zusetzen.“ Und dann setzt sie noch Horst Seehofer zu, indem sie erklärt, ein existenzielles Problem der CDU gebe es nicht.

Einmal amüsiert sich Angela Merkel dann doch noch - beim Stichwort Vertrauensfrage. Stellt die Kanzlerin nun im Bundestag die Vertrauensfrage, will ein Journalist auf der Pressekonferenz wissen. Merkel lächelt. „Nein“, sagt sie, lächelnd. „Diese Frage stellt sich nicht.“

In München legt CSU-Chef Seehofer nach und sagt, er werde sich nun nicht mehr mit „Protest light“ begnügen.