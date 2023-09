Berlin -Acht Monate ist Angela Merkel hier nicht mehr an diesem Rednerpult gestanden, eine lange Zeit. Immerhin ist das Tischen nicht irgendeines, es steht im Bundestag, mitten drin im Plenarsaal. Nach acht Monaten also, in denen es eine Sommerpause gab und Wahlen und Koalitionsverhandlungen und noch mehr Verhandlungen, steht Merkel doch mal wieder da für das, was sich Regierungserklärung nennt. Der Anlass ist der EU-Gipfel am Freitag. Die Kanzlerin also erklärt die Regierung oder die Regierungspolitik, sie spricht über die künftige Koalition. Sie ist ja gerade noch nicht richtig im Amt, nur eine geschäftsführende Kanzlerin, viele Festlegungen soll sie sich da qua Definition nicht erlauben.

Eine Zwischenform des Parlaments ist es also auch, was da mal wieder zusammenkommt. Es liegt eine Art der Ruhe und Normalität über dem Saal, der gleichwohl eine gewisse Anspannung übergestülpt ist.



Einige Verschiebungen im Kabinett

Wenn die SPD-Mitglieder in zwei Wochen für eine große Koalition stimmen sollten, verschiebt sich hier einiges, bei einem SPD-Nein sowieso. Innenminister Thomas de Maizière muss in einer nächsten Groko die Kabinettsbank verlassen. Er wird dann nicht mehr Minister sein. Auch Bildungsministerin Johanna Wanka verbringt einen ihrer letzten Tage mit Blick auf die Abgeordnetenreihen.



Gesundheitsminister Hermann Gröhe könnte bleiben oder auch nicht, er lächelt fröhlich. Das ist aber nicht ungewöhnlich bei ihm. Jens Spahn, der als Staatssekretär den Platz des Finanzministers in der ersten Reihe eingenommen hat, könnte künftig Minister sein. Oder wird er Fraktionschef und beerbt damit Volker Kauder, der das Amt während der gesamten Kanzlerschaft Merkels bekleidet hat. Kauder gehörte einst zu den Merkel-Gegnern, Merkel entschied sich trotzdem für ihn.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schon mit der Entscheidung für Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Generalsekretärin hat die Kanzlerin überrascht – mit Spahn, der Symbolfigur ihrer Kritiker, auf einem Querschnittsposten, wäre die Überraschung perfekt. Das Rennen um ihre Nachfolge wäre wieder offen. Aber noch ist Europa-Debatte im Bundestag, Spahn steht sehr gerade beim Einzug des Bundestagspräsidenten und tippt sehr viel auf seinem Handy, als Merkel ihre Rede hält.



Stand im Mittelpunkt: Bundeskanzlerin Angela Merkel AFP

Tatkraft, Zuversicht und einem „neuen Geist des Zusammenhalts“

Auf der Buchmesse, zum Reformationsjubiläum, auf dem Davoser Wirtschaftsgipfel, bei der Einweihung der ICE-Schnellstrecke nach München hat die Kanzlerin gesprochen in den vergangenen Monaten. Nun also ist der Bundestag an der Reihe. Die letzte Regierungserklärung im Juni 2017 hatte dasselbe Thema. Merkel sprach von Tatkraft, Zuversicht und einem „neuen Geist des Zusammenhalts“ in der EU. Jetzt sagt sie, die Partnerschaft werde gerade auf die Probe gestellt.



Die gemeinsamen Grundsätze würden in Zweifel gezogen, man lebe in schwierigen Zeiten. „Mit Geduld und Zähigkeit“ werde es gelingen, zum Beispiel in der schwierigen Migrationspolitik eine solidarische Lösung zu finden, sagt Merkel. Fast nebenher flicht sie ein, dass EU-Gelder künftig von der Aufnahme von Flüchtlingen abhängen sollen.



Es ist ein wirklich anderer Ton als im vergangenen Sommer. Sie macht noch einen Schlenker zur Bundeswehr und warnt, man könne nicht gleichzeitig die mangelnde Ausrüstung beklagen und die Etaterhöhung in Frage stellen. Das geht an die Adresse der SPD, des voraussichtlichen künftigen Koalitionspartners.



Für Merkel klatscht im Anschluss die Unions-Fraktion, ausführlich und demonstrativ. Bei der SPD rührt sich kaum eine Hand. Deren Fraktionschefin Andrea Nahles bekommt umgekehrt keinen Applaus der Union, als sie befindet, in der EU müssten alle Mitgliedsstaaten dafür sorgen, ihren Bürgern ein vernünftiges Sozialsystem anzubieten.

Linkspartei-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisiert Merkels Rede

Und dann kommt die Kritik an der Merkel-Rede: Linkspartei-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisiert, Merkel stehe für eine „Politik der deutschen Hegemonie“ in Europa. AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sieht umgekehrt zu wenig deutsche Interessen vertreten. Applaus gibt es in der AfD-Fraktion für Merkel, als die den EU-Ausstieg Großbritanniens erwähnt. FDP-Chef Christian Lindner wirft der rechten Partei vor: „Sie will das Land ins gleiche Chaos stürzen wie das Vereinigte Königreich.“



Angela Merkel habe nicht klar Position bezogen

Merkel habe nicht klar Position bezogen, das finden sie alle. „Viele Allgemeinplätze“, sagt Linken-Politiker Bartsch. „Erklärt hat sich diese Regierung nicht“, findet Lindner. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt findet, zur Europapolitik „gehört Leidenschaft, nicht nur Verwaltung“. Martin Schulz habe diese Leidenschaft mitgebracht, sagt sie noch. Wegen ihm stehe doch auch im Koalitionsvertrag von Union und SPD die Europapolitik nun an erster Stelle. Den haben Merkel und Nahles zuvor ausführlich gelobt.



Schulz, der vom SPD-Chef zum einfachen Abgeordneten geworden ist, ist nicht im Saal. Sein einstiger Platz in der ersten Reihe ist besetzt.



Das könnte Sie auch interessieren: