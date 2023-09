Berlin -Der offizielle Kalender von Angela Merkel zeigt für den August noch kaum einen Termin. Schön wär’s, denkt sich die Kanzlerin wahrscheinlich. Sie hatte sich drei Wochen frei genommen, war wie in jedem der vergangenen paar Jahre mit ihrem Mann zum Opernbesuch in Bayreuth und zum Wandern in Südtirol und ist nun zurück.