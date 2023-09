Berlin -Angela Merkel hat sich entschieden: Sie will eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin. Die Menschen hätten in diesen Zeiten wenig Verständnis, „wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale werfen würde, um meinen Dienst für Deutschland zu tun“, sagte die CDU-Vorsitzende am Sonntagabend in Berlin. Sie trete, sofern die Gesundheit es zulasse, für die volle Legislaturperiode von vier Jahren an, fügte Merkel hinzu.

Merkel hatte die Frage nach ihrer erneuten Kandidatur zuvor lange offen gelassen. „Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht“, sagte sie nun. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur sei „nach elf Amtsjahren alles andere als trivial“. Merkel war wegen ihrer Flüchtlingspolitik im vergangenen Jahr intern, aber auch und gerade seitens der Schwesterpartei CSU unter Druck geraten. Deren Chef Horst Seehofer ließ nun aber keinen Zweifel daran, dass Merkel die gemeinsame Kandidatin der Unions-Parteien werden soll. Er sagte aber auch, die CSU werde beim Thema Zuwanderung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer eigenen Position in den Wahlkampf ziehen.

Merkel beliebter als mögliche SPD-Gegenkandidaten

Die CDU wählt am 6. Dezember beim Bundesparteitag in Essen ihre Spitze neu. Merkel ist seit April 2000 CDU-Vorsitzende und seit November 2005 Kanzlerin. Auch wenn Merkels Umfragewerte durch die Flüchtlingskrise gefallen sind, liegt sie deutlich besser als alle bislang gehandelten SPD-Gegenkandidaten. Allerdings wird es durch das Erstarken der AfD im kommenden Jahr schwierig für die Union, ein annähernd so starkes Wahlergebnis wie 2013 (41,5 Prozent) zu erzielen. Laut einer aktuellen Emnid-Umfrage wünschen sich zwar 55 Prozent der Deutschen eine weitere Amtszeit Merkels. Doch die Union liegt bundesweit bei nur 33 Prozent. FDP-Chef Christian Lindner kommentierte Merkels Ankündigung so: „Die Union zieht ihren letzten Trumpf und weiß nicht, ob er noch sticht.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Karikaturen der Berliner Zeitung

Im-Mobilität. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Von Stammgast zu Stammgast. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Heimweh kommt nicht auf. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Klimaschutzabkommen Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

K-Frage: Söder berät sich. Heiko Sakurai

Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

GroKo-Sklerose. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Morgenlage – aktuelle Agenda. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Thüringer Wurst-Problematik. Thüringer Wurst-Problematik.

AKK im Kreise ihrer politischen Partner. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Rente mit 70 – Ideen mit Charme. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Revier Nahost. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Alles ist bereitet. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

fit for future. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Mit den europäischen Monarchen ist es nicht so einfach. Heiko Sakurai

Hoffnung auf den letzten Metern Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Retter des Abendlandes. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Schaulaufen in der K-Frage. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Der Brocken ist schon schwer genug. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Das Brüllen des Tigers. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Andi Scheuer klärt auf. Heiko Sakurai

Eine Lady genießt und schweigt. Heiko Sakurai

Boris Johnson feiert 50 Jahre Monty Python. Heiko Sakurai

Der Wartungsservice war da. Heiko Sakurai

Der Stand der inneren Einheit. Heiko Sakurai

Ni hao (Hallo), chinesisches Zeitalter! Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Amerika, du hast es (manchmal) besser! Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

American Hero. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Premierminister-Schmelze. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Angela-Merkel-Gesamtschule, 6. Stunde, Geschichte. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Aus der Not eine Tugend. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Darum zwei Flugzeuge. Berliner Zeitung/Heike Sakurai

Prioritäten. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Brüsseler Schnellmerker. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Karikatur vom 17.09.2019. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Alles hat seinen Preis. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Von Söder gekidnappt. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Auf dem Weg zum Konsens. BLZ/Heiko Sakurai

Pessimismus macht Schule. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Quo vadis, Bildungsland Deutschland? Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Was machen AKKs Nerven? Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Johnsons Turbo. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Das Drohpotenzial. Heiko Sakurai

Und läuft und läuft... Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

CDU-Mauer von unbekannter Länge. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

SPD-Führung: Der Wahlkampf beginnt. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Der FC Bayern erneuert sein schweres Gerät. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Verkehrswende - Deutschland steigt um. Thomas Plassmann

Merkel sagte, die Union werde es im Wahlkampf wie nie zuvor mit Anfechtungen von rechts zu tun haben – und mit einer starken Polarisierung der Gesellschaft. Sie warnte aber auch vor „Anfechtungen von links, mit der Möglichkeit einer rot-rot-grünen Bundesregierung“, wenn es dafür rechnerisch reichen sollte.

Druck auf SPD wächst

Mit Merkels Schritt wächst der Druck auf die Sozialdemokraten, sich ebenfalls zu erklären, mit wem sie als Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen wollen. Den ersten Zugriff hat der SPD-Chef Sigmar Gabriel. Dieser ist innerparteilich gestärkt, seit es ihm gelungen ist, mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier einen SPD-Kandidaten als Bundespräsidenten durchzusetzen. Es ist aber auch möglich, dass Gabriel dem EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur lässt.



Die Zeichen stehen auf Wahlkampf. So will die SPD nach der Bundestagswahl 2017 sämtliche Gebühren für Bildungseinrichtungen von der Kita bis zur Hochschule abschaffen. Das geht aus einem Konzept der SPD hervor, über welches der „Spiegel“ berichtete. Bei Grundschulen soll demnach bis zum Jahr 2021 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsschulplätze eingeführt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: