Berlin -Vor einem Jahr hat Angela Merkel das Land überrascht mit einem Satz. Die Flüchtlingszahlen waren dramatisch gestiegen. Eine Million war die Aussicht für das Gesamtjahr, zehnmal so viele wie 2014, fünfmal so viele wie 2015. Sie kamen nicht einzeln, unbemerkt, sondern in großen Gruppen, begleitet von Fernsehkameras. Die Kanzlerin sagte: „Wir schaffen das.“