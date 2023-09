So schnell reagiert Bundeskanzlerin Angela Merkel selten: Noch vor den ersten Hochrechnungen meldete sie sich beim niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und gratulierte diesem zum Wahlsieg. „Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer“, habe Merkel Rutte gesagt, twitterte ihr Sprecher Steffen Seibert noch vor Mitternacht.



Kanzlerin #Merkel hat @markrutte telefonisch gratuliert. "Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer." — Steffen Seibert (@RegSprecherStS) March 15, 2017

Die eilige Äußerung macht die Erleichterung der Bundesregierung darüber deutlich, dass es den befürchteten Rechtsruck in den Niederlanden nicht gegeben hat. Die PVV-Partei des Rechtspopulisten Gerd Wilders wurde zwar zweitstärkste Kraft, schnitt aber deutlich schlechter ab als erwartet.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Merkel blickt nach Frankreich

Ausdrücklich sprach Merkel Rutte als „Europäer“ an - Wilders hatte für einen Austritt der Niederlande aus der EU nach britischem Vorbild geworben. Sein Sieg hätte die EU weiter auseinander dividiert - und nebenbei wohl der AfD in Deutschland zu einem Aufschwung ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl verholfen.



Als nächstes blickt Merkel nun nach Frankreich, wo am 23. April ein neuer Präsident gewählt wird.



Es scheint mit Bedacht gewählt, dass die Kanzlerin am Donnerstag Emmanuel Macron im Kanzleramt empfängt, der mittlerweile als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Francois Hollande gilt - und damit als Möglichkeit, auch in Frankreich einen Rechtsruck zu verhindern. Als sicher gilt dort, dass Marine Le Pen, die Kandidatin des rechtsextremen Front National, in die Stichwahl kommt.

Am Abend reist Merkel nach Washington

Deutlich erleichtert dürfte Merkel dann also am Abend zu einem Populisten aufbrechen, der es nach oben geschafft hat: Der wegen eines Schneesturms verschobene Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump soll nun am Freitag stattfinden.



Dem hat eine niederländische Satiresendung versucht, ihr Land mit einem Werbevideo nahe zu bringen. Holland, so heißt es dort, habe die „den besten Pony-Park“ und „die besten Worte“. Jetzt hat es auch noch eine sehr hohe Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl.



Das könnte Sie auch interessieren: