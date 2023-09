Düsseldorf -Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) steht nicht als Kandidat für den Bundesvorsitz der CDU zur Verfügung. Das erklärte der Politiker aus Aachen am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit den Bezirksvorsitzenden der NRW-CDU. Laschet begründet seine Entscheidung damit, das Amt des Ministerpräsidenten und der CDU-Bundesvorsitz ließen sich zeitlich nur schwer vereinbaren. Die Konstellationen in Düsseldorf und Berlin seien zu unterschiedlich. In NRW führe die Union eine Koalition mit der FDP, die von Harmonie geprägt sei. Die große Koalition in Berlin sei als „Gegenmodell“ durch Konflikte gekennzeichnet.



Laschet schloss nicht aus, dass es zu einer Neubewertung der Situation kommen könne, wenn sich die Frage einer Kanzlerkandidatur stellen sollte. Die Frage stelle sich aber im Moment nicht. Der Vize-Vorsitzende der Union im Bund hatte sich immer dafür ausgesprochen, dass Kanzlerschaft und CDU-Vorsitz idealerweise in einer Hand liegen müsse. Der Ministerpräsident hatte die Telefonkonferenz einberufen, um sich ein Bild über die Stimmung in den Bezirken einzuholen.



Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ soll es einen großen Konsens darüber gegeben haben, dass der künftige Parteivorsitzende auch ein Brückenbauer zu FDP und Grünen sein müsse. Der Gütersloher Ralph Brinkhaus, Fraktionschef der CDU im Bundestag, warnte davor, einen Vorsitzenden zu wählen, der nur den CDU-Kurs vertreten könne.



Merz will keinen Umsturz

Der Münsterländer Karl-Josef Laumann verwies auf die Beliebtheit von Jens Spahn in seiner Heimatregion. Der Sauerländer Klaus Kaiser warb für Friedrich Merz. Die Union will nun Regionalkonferenzen durchführen, bei den sich die Kandidaten vorstellen sollen.



Monika Düker, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, kritisierte, dass Laschet sich die Kanzelkandidatur offen halte. Mit dieser „Taktiererei“ werte er alle weiteren Bewerbungen für den CDU-Bundesvorsitz „zu reinen Übergangslösungen ab“.



Friedrich Merz, der sich gleich nach Angela Merkels Verzichtserklärung am Montag als CDU-Vorsitzender ins Gespräch gebracht hatte, begründete seine Kandidatur mit dem Wunsch nach einem Aufbruch, und kritisierte indirekt die Politik Merkels. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Wählerinnen und Wähler aus Frust über die etablierten Parteien populistischen Bewegungen anschließen“, sagte Merz am Mittwoch mit Blick auf die AfD in der Bundespressekonferenz in Berlin. Er sei aber überzeugt, dass er im Falle seines Sieges mit der Kanzlerin zusammenarbeiten kann.

Merz betonte: „Die CDU muss sich Klarheit verschaffen über ihren Markenkern.“ Die größten Herausforderungen sieht er bei den Themen Migration, Globalisierung, Klimawandel und der Digitalisierung. „Wir brauchen Aufbruch und Erneuerung. Aber wir brauchen keinen Umsturz.“ (mit dpa)