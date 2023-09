Köln -Man kann sich ein schöneres erstes Date vorstellen als aufeinander zu schießen, Küchenbeile zu schleudern und schließlich ein komplettes Haus in Schutt und Asche zu legen. Just bei einer solchen Gelegenheit aber sind sich Angelina Jolie und Brad Pitt nähergekommen, nämlich bei den Dreharbeiten zu der Actionkomödie „Mr.&Mrs. Smith“, die Doug Liman 2004 mit den beiden Stars drehte – da war Pitt noch mit Jennifer Aniston verheiratet. Romantisch, dachte man damals schon, geht irgendwie anders, auch wenn das Agentenehepaar Smith sich wieder zusammenrauft.



Angelina kriegt die Kinder, Brad die DVD-Restposten von „Mr. & Mrs. Smith“

Angelina kriegt die Kinder, Brad die DVD-Restposten von „Mr. & Mrs. Smith“, wird jetzt gewitzelt. Brangelina, diese Symbiose zwischen Kino, Familie und öffentlich dokumentierter Philanthropie, sie ist zerbrochen – die Scheidungsanwälte haben das Wort. Aber ist das ein Wunder, wenn eine Beziehung derart unter Beobachtung steht wie die zwischen Jolie und Pitt, wenn sie sozusagen auf offener Bühne des Medientheaters zelebriert wird?



Es ist ein Leichtes, die beiden unter dem Phänotyp der scheiternden Traumpaare einzuordnen

Es ist ein Leichtes, die beiden unter dem Phänotyp der scheiternden Traumpaare einzuordnen: Woody Allen und Mia Farrow, Gwyneth Paltrow und Chris Martin, Sean Penn und Robin Wright, Tom Cruise und Katie Holmes, über allen schwebte der Fluch des Klassikers aller Ehekriege, Edward Albees Theaterstück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ 1966 verfilmte Mike Nichols diese Beziehungsschlacht mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen – was für ein Zufall!

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wer küsste und wer schlug sich skandalträchtiger als diese beiden Hollywood-Größen im Auf und Ab ihres Privatlebens? Es scheint also einen unaufhaltsamen Zug vom gelebten Traum dieser Paare hin zum Alptraum des Scheiterns zu geben; und weil sie so berühmt sind, scheint der allgegenwärtige öffentliche Kommentar das Glück wie das Unglück noch einmal zu vergrößern.



Wir freuen uns, wenn es klappt, und wir haben es schon immer gewusst, wenn es dann doch wie vom Schicksal bestimmt schiefläuft. Selten aber ist diese Besserwisserei, ist auch Häme so fehl am Platz wie im Fall von Angelina Jolie und Brad Pitt.



Angelina Jolie und Brad Pitt haben anderen ernsthaft geholfen

Denn diese beiden scheinen tatsächlich aneinander gewachsen zu sein. So sehr ihr erstes Rendezvous als Mr. und Mrs. Smith angetan sein mag, den Trümmerhaufen dieser Ehe schon vorherzusagen – nachdem sie ein Paar wurden, haben Jolie und Pitt nicht allein sich selbst, sondern auch anderen ernsthaft geholfen.



Sie haben Kinder adoptiert – geschenkt: Das tun andere Superstars wie Madonna auch. Doch Angelina Jolie hat sich mit Engagement auf ihre Arbeit als Sondergesandte des UN-Flüchtlingshochkommissars eingelassen, sie hat als Regisseurin aufklärerische Filme wie „In the Land of Blood and Honey“ über die Situation der Frauen im Bosnienkrieg gedreht, und sie setzt sich für Kambodscha, Afghanistan und Pakistan ein.



Sie ist über all dem immer blasser und dünner geworden und wirkt wie eine Getriebene. Nein, glauben konnte man dem Idealbild schon lange nicht mehr, dass eine glänzende Hollywood-Karriere, politischer Ehrgeiz und ein glückliches Familienleben so ohne weiteres unter einen Hut zu bringen sind, wie viele Leute auch immer dabei helfen. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen geschehen ist, und wir haben auch kein Recht, es zu erfahren. Aber es stimmt traurig.