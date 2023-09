Westerstede -Bei einem Streit um einen beleidigenden What's-App-Chat hat in Westerstede bei Oldenburg ein Mann einen Bekannten mit einem Kochmesser verletzt. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte der Streit in der Nacht zu Samstag. Der 40-Jährige mutmaßliche Angreifer, der eigenen Angaben zufolge unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, habe die Beleidigungen nicht auf sich sitzen lassen wollen und sei mit dem Messer in die Wohnung seines ebenfalls 40 Jahre alten Bekannten gekommen.



Der Angreifer habe bei der Festnahme erheblichen Widerstand geleistet. Das Opfer blieb zunächst in einer Klinik, wurde aber am Morgen entlassen. Gegen den Angreifer wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (dpa)