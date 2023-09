Washington -Normalerweise berichtet die „Capital Gazette“ über Sitzungen des Bezirksparlaments, Straßensperrungen oder Schulfeste. Auch eine Katze, die von der Feuerwehr aus dem Baum gerettet wurde, schaffte es schon einmal in das Lokalblatt. Doch am Freitag musste die im Bundestaat Maryland erscheinende Zeitung mit einer höchst dramatischen Geschichte in eigener Sache aufmachen: Fünf ihrer Mitarbeiter waren am Vortag in der Redaktion kaltblütig erschossen worden. Die Titelseite zeigte ihre Fotos.

„Wie im Kriegsgebiet“

Furchtbare Szenen hatten sich am Donnerstagnachmittag im Erdgeschoss eines Bürogebäudes der Kleinstadt Annapolis, rund eine Autostunde östlich von Washington, abgespielt. Ein Mann trat durch die unbewachte Eingangstür, wandte sich nach links und steuerte an den Büros von Anwälten und Steuerberatern vorbei zum Großraumbüro der Zeitung. Durch eine Glastür feuerte er wild mit seinem Gewehr. „Ich fühlte mich wie im Kriegsgebiet“, berichtete Polizeireporter Phil Davis später.

Panisch verschanzten sich die Redakteure unter ihren Schreibtischen. Ein Praktikant setzte einen Notruf an die Polizei ab. Obwohl die Beamten bereits eine Minute später vor Ort waren, kam für vier Journalisten und eine Vertriebsmitarbeiterin jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Beschäftigte wurden durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Unter den Getöteten befinden sich der stellvertretende Chefredakteur und der Leiter der Meinungsredaktion. Am Freitag blieb die Kommentarseite der Zeitung weiß. „Heute sind wir sprachlos“, stand unten kleingedruckt.

In der extrem aufgeheizten Stimmung Amerikas verbreitete sich die Horrornachricht vom Blutbad in der Redaktion wie ein Lauffeuer. Die sogenannte Mainstream-Presse in den USA ist permanenten Attacken von rechten Aktivisten und Präsident Donald Trump persönlich ausgesetzt, der sie zum „Feind des Volkes“ erklärt hat. Der Verdacht eines politischen Motives lag nahe. Der rechte Nachrichtensender Fox sandte schon einen Reporter aus, der die ideologische Ausrichtung der Zeitung untersuchen sollte. Der Trump-Apologet und Fox-Moderator Sean Hannity machte vorauseilend linke Kritiker des Präsidenten für die Schießerei verantwortlich: „Ich sage seit langem, dass etwas Furchtbares passieren wird wegen deren Rhetorik.“

Angriff galt der Meinungsfreiheit

Doch nach den bisherigen Erkenntnissen galt der tödliche Angriff zwar der Meinungsfreiheit, war aber nicht politisch motiviert. Die Polizei nahm einen 38-jährigen Informatiker aus der Region fest. Der Tatverdächtige, der als Einzelgänger gilt, soll bereits seit mehreren Jahren eine heftige Fehde mit der „Capital Gazette“ austragen. Im Jahr 2011 hatte das Blatt über einen Prozess berichtet, an dessen Ende Jarrod R. wegen massiven Stalkings zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Der Mann verklagte die Zeitung wegen Verleumdung, unterlag jedoch in zwei Instanzen vor Gericht.

Beim Angriff auf die Redaktion der „Capital Gazette“ wurden fünf Menschen getötet. AFP

„Das war ein gezielter Angriff auf die Capital Gazette“, erklärte Bezirks-Polizeichef William Krampf: „Die Person hat sich auf die Tat vorbereitet. Er wollte Menschen töten.“ Ob die Fehde mit der Zeitung tatsächlich das Motiv ist, konnte Krampf nicht sagen. Der 38-Jährige kooperiert offenbar nicht mit den Behörden.

Auf der Etage des Bürogebäudes arbeiteten insgesamt 170 Menschen. Die Zeitung, die zum Mutterblatt „Baltimore Sun“ gehört und eine Auflage von 29.000 Exemplaren hat, beschäftigt 31 Mitarbeiter in der Redaktion. Die freie Zugänglichkeit von deren Büro gehöre zum Konzept des Lokalblatts, erläuterte Kolumnist Terry Smith im Sender CNN: „Die Offenheit war beabsichtigt. Das hatte auch eine symbolische Bedeutung.“ Unmittelbar nach dem Anschlag verschärfte die Polizei in New York die Sicherheitseinrichtungen für Medieneinrichtungen. Auch die Washington Post führte strikte Sicherheitskontrollen ein.

Trump bezeichnete Presse als „Feind des Volkes“

Entgegen seiner sonstigen Praxis, jeglichen Anschlag noch vor dem Beginn der Ermittlungen politisch einzuordnen, zeigte sich Präsident Trump dieses Mal extrem schmallippig. Seine Gedanken und seine Gebete seien bei den Opfern, erklärte er. Das ist die übliche Floskel, die er nach jeder Schießerei verwendet. Auf mehrfaches Nachfragen von Reportern verweigerte er jedoch jeden weiteren Kommentar.

Schon in seiner Antrittsrede vor anderthalb Jahren hatte Trump die Presse als „Feind des Volkes“ bezeichnet. Seither vergeht kaum eine Woche, in der er Zeitungen, Fernsehsender und einzelne Journalisten nicht persönlich attackiert. Auch wenn das Blutbad von Annapolis keinen politischen Hintergrund hat, sehen viele Beobachter einen Zusammenhang zur generellen Verrohung der politischen Kultur in den USA. Vor wenigen Tagen hatte Trump bei einer Kundgebung auf die Journalisten hinten im Saal gezeigt und gesagt: „Wir haben jede Menge Lügenpresse im Saal“. Das Publikum bedachte die Reporter mit Buhrufen und teils beleidigenden Beschimpfungen.