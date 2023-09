Washington -Die beliebte Mitternachtsshow ist vorbei. Auf der Tanzfläche drängen sich die Gäste. Es ist Latin-Night im Nachtclub „Pulse“ in Orlando. Plötzlich fallen Schüsse, Chaos bricht aus, Menschen verstecken sich in Todesangst auf den Toiletten. Ein Mann, bewaffnet mit einem Schnellfeuergewehr und einer Pistole, schießt offenbar wahllos in die Menge. Etwa fünf Stunden nach Beginn des Angriffs auf die bei Schwulen und Lesben beliebte Diskothek sagt die Polizei, sie habe die Situation im Griff.

50 Menschen sterben

Mindestens 50 Menschen sterben, mehr als 50 Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt. Es ist das folgenreichste Massaker in der Geschichte der USA. Der Täter soll nach US-Medienberichten ein 29 Jahre alter US-Bürger sein, dessen Familie aus Afghanistan stammt. Die Behörden ermitteln wegen eines möglichen terroristischen Motivs.

Noch am frühen Sonntagmorgen ist im Lokalfernsehen zu sehen, wie Verletzte aus dem Klub humpeln oder von Freunden gestützt werden. Eine Frau sagt einem Reporter der Nachrichtenagentur AP, sie habe in der Nacht eine Textnachricht von ihrem 30 Jahre alten Sohn erhalten. Sie solle die Polizei rufen, schrieb Eddie. Er habe sich zusammen mit anderen Gästen in einer Toilette versteckt. Die nächste SMS lautet: „Er kommt.“ Dann: „Er hat uns, er ist hier drin bei uns.“

Warnung via Social Media

Der Angriff auf das „Pulse“ beginnt gegen zwei Uhr morgens. Auf Facebook ruft der Club-Manager die Gäste auf, sofort die Flucht zu ergreifen: „Verlasst das Pulse und rennt.“ Es ist zunächst unklar, wie viele Gäste den Aufruf befolgen können. Christopher Hansen, der sich zu dieser Zeit im Klub aufhält, sagt am Sonntagmorgen im Sender CNN: „Ich dachte zuerst, es war Musik. Dann warfen sich die Menschen auf den Boden, und ich auch.“

Als die Polizei am „Pulse“ eintrifft, kommt es zu einem Feuergefecht mit dem Angreifer, der kurz darauf Geiseln nimmt. Etwa drei Stunden später schließlich stürmt die Polizei den Nachtklub und erschießt dabei offenbar den Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Täter gut vorbereitet und organisiert gewesen, so ein Ermittler. Er habe zusätzlich zu den Schusswaffen auch ein verdächtiges Objekt am Leib getragen. Es habe sich dabei nicht um einen Sprengstoffgurt gehandelt. Im Verlaufe der Befreiungsaktion sei es aber zu einer „kontrollierten Explosion“ in dem Nachtklub gekommen, so die Behörden aus Orlando.

Orlandos Bürgermeister Buddy Dyer spricht von einem „schrecklichen Verbrechen“, das in seiner Stadt geschehen sei: „Wir müssen stark sein.“ Der Polizeichef der Stadt, John Mina, sagt, nach ersten Erkenntnissen gebe es auch keine Hinweise, dass der Attentäter aus Hass gegen Homosexuelle handelte. Aber es werde in alle Richtungen ermittelt.

Die US-Bundespolizei FBI übernimmt die Ermittlungen. Ein Sprecher der Behörde sagt, ein terroristischer Hintergrund sei nicht auszuschließen. Dabei gehe es auch um die Frage, ob es „Verbindungen zum islamistischen Terrorismus“ gebe: „Wir prüfen alle Aspekte.“ US-Präsident Barack Obama wird am frühen Morgen von seiner Anti-Terror-Beraterin Lisa Monaco über den Angriff auf den Nachtclub in Florida informiert.

Erinnerungen an Terroranschlag auf Bataklan-Theater

Die Massenschießerei weckt in den USA Erinnerungen an den Terrorangriff in Paris im vergangenen Herbst. Dort suchten sich die Angreifer ebenfalls sogenannte „weiche Ziele“ aus, als sie im Bataklan-Theater um sich schossen. Ähnlich verlief auch das Massaker von San Bernardino in Kalifornien, bei dem im Dezember 2015 ein Ehepaar 14 Menschen bei einer Weihnachtsfeier getötet hat. In diesem Fall stellte sich ein terroristischer Hintergrund erst einen Tag nach der Tat heraus.