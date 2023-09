München -Ein 17 Jahre alter Ägypter ist offensichtlich aus Angst vor seiner Abschiebung am Freitag kurz vor München bei voller Fahrt aus einem Nachtzug gesprungen und tödlich verletzt worden.

Schleierfahnder hätten den jungen Mann am frühen Morgen in einem leeren Abteil unter dem Sitz entdeckt und kontrollieren wollen, teilte die Polizei mit. Während sich die Beamten die Papiere anschauten, sei es dem Mann gelungen, in ein anderes Abteil des aus Verona kommenden Zuges zu gelangen.

Dort öffnete er das Zugfenster und sprang hinaus. Der junge Ägypter sei bereits zuvor einmal in Deutschland aufgegriffen und zur Ausreise nach Österreich aufgefordert worden, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)