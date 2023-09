Berlin -Von 547 bekannten islamistischen Gefährdern in Deutschland sind aktuell drei vom Radar der Behörden verschwunden. Das ist eine Erkenntnis, die der SPD-Politiker Burkhard Lischka am Mittwoch aus dem hinter verschlossenen Türen tagenden Innenausschuss des Bundestages mitbringt, als er vor die Mikrofone tritt. Dort werden an diesem Tag sowohl Bundesinnenminister Thomas de Maizière als auch BKA-Chef Holger Münch zum Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt befragt. Es sei „kein Zustand“, kritisiert Lischka, wenn die Sicherheitsbehörden bei diesen Menschen noch nicht einmal wüssten, wo im Land sie sich überhaupt aufhielten.

Aufklärung und ein Mehr an Sicherheit für die Bürger – darum gehe es, erklären Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien unisono. Dennoch wird in den Einlassungen insbesondere von Union und SPD überdeutlich, wie stark unterschiedliche parteipolitische Interessen die Herangehensweise an die Frage nach Konsequenzen aus dem Fall des Tunesiers Anis Amri prägen.

NRW und Berlin sollen Telefonüberwachung verstärken

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) dringt weiter auf stärkere Kompetenzen für den Bund. Er vertrete die Auffassung, „dass wir mehr Verbindlichkeit im Umgang mit Gefährdern und in der Terrorabwehr im Bund-Länder-Verhältnis brauchen“, sagt er. Es dürfe keine „Zonen unterschiedlicher Sicherheit“ geben, wenn es um den Kampf gegen große Gefahren in Deutschland gehe.

Während der Minister beteuert, er beteilige sich nicht an Schuldzuweisungen, übernehmen diesen Job gern die Innenpolitiker der Unions-Fraktion. Sie sehen im Fall Amri die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen und Berlin in der Verantwortung. Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sagt zudem, diese Länder müssten ihre Gesetze mit Blick auf präventive Telefonüberwachung von Gefährdern verschärfen.

Grüne und Linke kritisieren Behörden

Die Sozialdemokraten wissen, dass sie mit dem Thema des Schutzes vor Terrorismus keine Wahlen gewinnen werden, aber solche verlieren könnten. Deshalb wollen sie hier nicht als Bremser dastehen. Angesichts der NRW-Landtagswahl im Mai verweisen sie statt auf die Verantwortung von Länderbehörden lieber auch auf die des Bundes, in dem der Innenminister ein CDU-Parteibuch hat. Das Gemeinsame Terrorismus-Abwehrzentrum von Bund und Ländern sei gerade dafür geschaffen worden, „dass die Landesbehörden nicht alleine Fälle bewerten und Entscheidungen treffen“, sagt SPD-Politiker Lischka.

Der Opposition aus Grünen und Linken fällt es in dieser Situation nicht leicht, sich hörbar zu positionieren. Die Grünen kritisierten, dass Innenminister de Maizière den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, nicht mit in den Ausschuss gebracht habe. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stelle sich hin und sage: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.“ So könne es nicht gehen, sagte die Grünen-Politikerin Irene Mihalic. Wie der Linke Frank Tempel befürchtet auch sie, dass das, was zum Fall Amri durch eine Task-Force des Parlamentarischen Kontrollgremiums herausgefunden werde, der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll.

