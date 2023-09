Haltern -Eine Frau, die sich nach dem Absturz der Germanwings-Maschine im März 2015 als Angehörige eines Opfers ausgab, muss sich nun vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Köln hat Anklage wegen zweifachen Betrugs erhoben, berichtet unter anderem die „Kölnische Rundschau“.

Die aus Beverungen stammende Frau hatte demnach behauptet, die Cousine einer Lehrerin des Haltener Joseph-König-Gymnasiums zu sein. Die Lehrerin ist bei dem Absturz ums Leben gekommen. Erst der Vater der verstorbenen Frau wies die Fluglinie darauf hin, dass die junge Frau keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen zu seiner Tochter habe. Die mutmaßliche Betrügerin reiste zuvor zweimal auf Kosten der Fluglinie zum Unfallort nach Südfrankreich. Sie nahm dort sogar die Betreuung eines Psychologen in Anspruch.

Rücksichtsvoll aber doch fatal

„Wir bedauern sehr, dass die Familie in der schweren Zeit der Trauer durch so etwas gestört wird“, sagte ein Lufthansa-Sprecher der „Bild“. Bei der zweiten Reise sei die Lufthansa skeptisch geworden. Die Fluglinie habe damals die unbürokratische Hilfe für die Angehörigen in den Vordergrund gestellt und strenge Kontrollen eher vermieden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Pfusch-Tattoo zur Manipulation

Laut „Bild“ soll sich die Frau sogar einen falschen Namen eintätowiert haben lassen. Flugnummer, Datum und Zeitpunkt des Absturzes und der Name „Anke“ sollen ihren Körper schmücken. „Anke“ ist angeblich der Name ihrer Cousine. Allerdings gibt es unter den Opfern keine „Anke“, was einem der Passagiere auf einer der Reisen nach Südfrankreich auffiel. Das Tätowier-Studio hat inzwischen ebenfalls Anzeiger erstatt. (jm)