Brüssel -Der von belgischen Ermittlern festgenommene Verdächtige Osama K. ist als Begleiter des Brüsseler Metroattentäters identifiziert worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die Ermittler hatten dies bereits nach der Festnahme des Mannes am Vortag vermutet.

Gegen den mutmaßlich an den Paris-Attentaten beteiligten Belgier Mohamed Abrini, der ebenfalls am Freitag festgenommen worden war, wurde Haftbefehl erlassen. Dem 31-Jährigen werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und terroristische Morde vorgeworfen. Ob Abrini allerdings der als „Mann mit dem Hut“ Gesuchte ist, den eine Überwachungskamera mit zwei Selbstmordattentätern am Brüsseler Flughafen filmte, blieb am Samstag weiter unklar, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Bei den Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahn-Wagen hatten die Terroristen am 22. März 32 Menschen getötet. Die Terrorserie von Paris am 13. November vergangenen Jahres kostete 130 Opfer das Leben, zudem starben am Tag der Anschläge und bei einer späteren Polizeiaktion insgesamt neun Attentäter.