Berlin/Köln -Nach den Explosionen am Brüsseler Flughafen sind die Kontrollen an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main verschärft worden. Das sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Weitere Angaben konnte sie zunächst nicht machen. „Wir sind jetzt in der Bewertungsphase, das ist noch zu frisch.“

Die Lufthansa hat inzwischen alle Flüge nach Brüssel für heute gestrichen. Eine Maschine, die bereits in der Luft Weg war, sei nach Lüttich umgeleitet worden, sagt ein Lufthansa-Sprecher. Der Flughafen der belgischen Hauptstadt ist geschlossen.

Am Flughafen Köln-Bonn laufe der Betrieb derzeit normal, teilte Flughafen-Sprecher Walter Römer mit. Direktflüge aus Köln in die belgische Hauptstadt gibt es nicht. Um 8.48 Uhr habe es lediglich eine „Ausweichlandung“ gegeben: Eine Maschine aus München, die nach Brüssel unterwegs war, sei in Köln gelandet. Die Bundespolizei hat unterdessen ihre Streifengänge im Kölner Flughafen verstärkt.K

Keine Flüge von Berlin nach Brüssel

Von den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld werden voraussichtlich bis auf weiteres keine Maschinen nach Brüssel starten. Letzlich sei das aber die Entscheidung jeder Fluggesellschaft, sagte ein Flughafensprecher in Berlin. Zuvor war bekannt geworden, dass die belgische Flugaufsichtsbehörde Belgocontrol alle Flüge mit Ziel Zaventem umleitet. Ob die Sicherheitsvorkehrungen in Tegel und Schönefeld verschärft werden, konnte der Sprecher nicht sagen. Dies sei Aufgabe der Bundespolizei.

Mehrere Flüge aus Brüssel werden nach Nordrhein-Westfalen umgeleitet. Eine Maschine aus der Schweiz und eine aus Polen seien statt in Brüssel in Düsseldorf gelandet, sagte ein Flughafensprecher. Für den Nachmittag erwartet man weitere Flüge aus Dubai und aus Griechenland, die eigentlich in der belgischen Hauptstadt landen sollten.

Auch am Pariser Flughafen Charles de Gaulle wurden die Sicherheitsmaßnahmen umgehend verschärft. Die Vorkehrungen würden an allen acht Terminals und an den beiden Bahnhöfen des Hauptstadtflughafens verstärkt, verlautete aus Flughafenkreisen. Unter anderem sollten Züge aus Brüssel kontrolliert werden. (red)