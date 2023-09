Paris -Nach dem Anschlag in Nizza sind vier Männer aus dem näheren Umfeld des Attentäters festgenommen worden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag nach Informationen aus Ermittlerkreisen berichtete.

Die am Freitag festgenommene Ex-Frau des 31-jährigen Tunesiers, der am Donnerstag in der südfranzösischen Stadt mit einem Laster in eine feiernde Menschenmenge gerast war, befinde sich noch immer in Polizeigewahrsam. Bei dem Anschlag wurden mehr als 80 Menschen getötet und mehr als 200 schwer verletzt. (dpa)

