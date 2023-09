Brüssel -In Belgien sind erneut zwei Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden. Die Polizei habe die beiden Männer bei Razzien in der Stadt Verviers nahe der deutschen und in Tournai nahe der französischen Grenze festgenommen, teilte ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Es sei „zu früh über einen Terroranschlag zu sprechen“. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass eine Extremistengruppe einen Angriff auf Fans der Fußball-EM in Frankreich plante.



Wegen einer „unmittelbaren Bedrohung“ hatte es am vergangenen Wochenende einen landesweiten Anti-Terror-Einsatz gegeben. Dabei wurden drei Männer wegen „versuchten terroristischen Mordes“ in Haft genommen. Einem Medienbericht zufolge hatte es einen Hinweis gegeben, dass während des EM-Spiels Belgien-Irland am vergangenen Samstag Anschläge verübt werden sollten. Die Attentäter wollten womöglich Fanzonen in Belgien attackieren.

Seit den islamistischen Anschlägen von Paris am 13. November, die wesentlich in Brüssel geplant worden waren, ist Belgien in erhöhter Alarmbereitschaft. Im März wurden zudem bei zwei Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof in Brüssel 32 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Besonders in Brüsseler Brennpunktvierteln wie Molenbeek, aus denen mehrere der Pariser Attentäter stammten, gab es seitdem zahlreiche Razzien. (afp)