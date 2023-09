Dhaka -Nach dem Islamisten-Überfall auf ein Restaurant in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka mit 28 Toten prüfen die Ermittler Verbindungen der Attentäter zu internationalen Extremisten-Gruppen. Die sieben Angreifer, von denen sechs bei der Beendigung der Geiselnahme getötet wurden, stammten aus Bangladesch, teilte die Polizei am Sonntag mit. Fünf von ihnen hätten auf einer Liste gesuchter Extremisten gestanden.

Unter den Getöteten sind neun Italiener und sieben Japaner.

Der „Islamische Staat“ bekannte sich zu dem Anschlag.

Die Polizei habe vor der Tat mehrere Versuche unternommen, sie zu verhaften. Die schwer bewaffneten Attentäter hatten am späten Freitagabend mit „Allahu Akbar“-Rufen ein Lokal in Diplomaten-Viertel gestürmt und dort vorrangig Ausländer getötet. Über zwölf Stunden hielten sie weitere Besucher und Mitarbeiter als Geiseln, bevor ein Sondereinsatzkommando mit mehr als 100 Mann das Gebäude stürmte. Zu der Tat bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Ausländer im Visier

Der Übergriff auf das Restaurant zielte offenbar hauptsächlich auf Ausländer: Die Angreifer hätten nach der Erstürmung alle Einheimischen aufgefordert, aufzustehen und dann angefangen, die Ausländer mit Macheten niederzumetzeln, verlautete aus Ermittlerkreisen. Die Bangladescher seien aufgefordert worden, Koran-Verse aufzusagen.

Bei den im Restaurant Getöteten handelte es sich um mindestens neun Italiener, sieben Japaner, einen US-Bürger und drei Bangladescher beziehungsweise Personen mit Herkunft aus Bangladesch. Bei Schusswechseln mit den Extremisten wurden zwei Polizisten getötet. 13 Geiseln konnten offiziellen Angaben zufolge gerettet werden, darunter ein Japaner.

Der IS erklärte nach dem Überfall, Bürger der „Kreuzritterstaaten“ seien nicht sicher, solange sie Luftangriffe gegen Muslime flögen. Die Islamisten, die weiter Teile Syriens und des Irak unter Kontrolle haben, werden von einer internationalen Koalition unter Führung der USA sowie von Russland und Syrien bombardiert. In Internet-Netzwerken veröffentlichte die Gruppe Fotos, die angeblich fünf der Attentäter aus Dhaka zeigen sollten. Sie grinsten und posierten vor einer schwarzen IS-Fahne. Die Echtheit der Fotos konnte nicht geprüft werden.

Einer der Ermittler sagte, die Angreifer kämen aus wohlhabenden Familien und seien gebildet. Es werde untersucht, ob sie Kontakte zu international agierenden Extremisten-Gruppen gehabt hätten.

Innenminister Asaduzzaman Khan sagte der Nachrichtenagentur Reuters, weder der IS noch Al-Kaida stünden hinter der Tat. Der Überfall sei von der einheimischen Gruppe Jamaat-ul-Mujahideen verübt worden. Diese beansprucht allerdings für sich, mit dem IS verbündet zu sein. Khan stützt mit seinen Äußerungen die These der Regierung, dass an den jüngsten islamistischen Anschlägen im Land keine ausländischen Gruppen beteiligt waren. (rtr)