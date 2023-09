Istanbul -Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat Berichte dementiert, wonach der Angreifer von Istanbul ein Weihnachtsmannkostüm getragen haben soll. Solche Aussagen seien falsch, sagte Yildirim am Sonntag in Istanbul. „Wir wissen von einem bewaffneten Terroristen.“

Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck daran, die Identität des Täters festzustellen, nachdem noch gefahndet werde. Es könne sein, dass der Angreifer seine Waffe im Club gelassen und sich im Tumult unter die Flüchtenden gemischt habe. Alle Möglichkeiten würden in Betracht gezogen.

39 Tote und mehr als 60 Verletzte

„Der Terror kann uns nicht einschüchtern, er kann unsere Brüderlichkeit, unsere Geschlossenheit und Einheit nicht zerstören“, sagte Yildirim weiter.

Bei dem Angriff in der Nacht zu Sonntag auf eine Silvesterparty im Istanbuler Club Reina waren 39 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden. Unter den Toten sind mindestens 15 Ausländer, darunter zwei Tunesier, wie das Außenministerium in Tunis am Freitag bekanntgab. Nach Medienberichten sind weitere Opfer aus Saudi-Arabien, Marokko, Libanon, Libyen und Israel. (dpa)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: