München -Nach der Bluttat von München ist in der bayerischen Landeshauptstadt augenscheinlich wieder Ruhe eingekehrt. Am Olympischen Einkaufszentrum hatte ein junger Mann, der 18-jähriger Deutsch-Iraner David Ali S., am frühen Freitagabend kurz vor 18.00 Uhr das Feuer eröffnet, ehe er sich selbst das Leben nahm. Zehn Menschen einschließlich des Täters sind tot, viele weitere sind verletzt.

Ein Überblick

Was wir über den Tathergang wissen

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Münchener Stadtteil Moosach fielen in und vor dem Olympia-Einkaufszentrum am frühen Freitagabend (17.50 Uhr) Schüsse.

Neun Menschen wurden laut Polizei getötet, 26 Menschen wurden verletzt und 16 Menschen befinden sich noch in Behandlung.

Acht der Opfer seien zwischen 15 und 21 Jahre alt, außerdem habe der Mann eine 45 Jahre alte Frau getötet, berichtete der „Bayerische Rundfunk“.

Unter den Opfern sind auch drei junge Münchener aus der gleichen Familie. Sie stammen aus dem Kosovo. Das Land hat Staatstrauer angeordnet.

Den Täter identifizierte die Polizei als den 18-jährigen Deutsch-Iraner David Ali S., der in München geboren wurde. Er brachte sich nach der Tat selbst um.

In einer Pressekonferenz erklärte Innenminister Thomas de Maizière, dass kein Terrorhintergrund für die Tat erkennbar sei. Die Tat ist nach jetzigen Kenntnissen der Polizei ein Amoklauf eines Einzeltäters, der unter Depressionen stFand.

S. soll sich vor der Tat in den Facebook-Account eines Mädchen gehackt haben, um Jugendliche in das Einkaufs-Zentrum zu locken. „Kommt heute um 16 Uhr Meggi am OEZ“, schrieb er dort - Meggi ist Jugenddeutsch für McDonald's. Die vermeintliche Einladung verstärkte er mit der Ankündigung, etwas zu spendieren.

Die ersten Schüsse fallen dann tatsächlich in der McDonald's-Filiale. Ein Augenzeugen-Video zeigt, wie der Täter schließlich vor dem Schnellrestaurant auf den Bürgersteig tritt und anfängt zu schießen.

Mehrere Menschen sterben dabei.

Anschließend geht der Täter über die Straße hin zum Olympia-Einkaufszentrum. Offenbar hat der Täter auch hier geschossen, auch hier sterben mehrere Menschen. Was genau sich im Kaufhaus ereignete, ist noch unklar.

Danach flieht der Täter.

Ein Video zeigt, wie der Täter sich auf dem Dach des Parkhauses befindet. Zwischen ihm und dem Urheber des Handyvideos, einem Anwohner, entsteht ein Streitgespräch. Münchens Polizeipräsident Andrä bestätigte am Samstagmorgen, dass es sich nach derzeitigem Kenntnisstand im Video um den Täter handelt.

Schließlich fallen erneut Schüsse, die von Polizisten abgegeben werden. Der Täter flieht.

Gegen 20.30 wird er nahe des Einkaufszentrums von Polizisten entdeckt.

Der Münchener Hauptbahnhof wurde evakuiert, der Nahverkehr bis in die Nacht komplett eingestellt - inzwischen fahren die Bahnen wieder regulär.

Nach dem Ausruf des „Sonderfall“ am Freitagabend waren rund 2300 Polizeibeamte und Sondereinsatzkommandos im Einsatz. Auch die GSG9 und Cobra aus Österreich waren im Einsatz.

Der Tatort rund um das Einkaufszentrum ist nur zum Teil wieder freigegeben. Die Spurensicherung ist noch im Einsatz.

Das OEZ in einem einfacheren Stadtviertel im Nordwesten Münchens, in dem viele Migranten wohnen, bietet viele Restaurants und Geschäfte. Große Ketten sind hier vertreten. Bei Jugendlichen ist es ein beliebter Treffpunkt.

Was wir bisher über den Täter David Ali S. wissen

David Ali S. hatte laut Staatsanwaltschaft eine 9-Milimeter-Waffe. Über 300 Patronen soll er dabei gehabt haben.

Die Glock 17 soll er im Darknet erworben haben, es handelt sich um eine reaktivierte Theaterwaffe.

Laut den Ermittlern war er wegen seiner „depressiven Erkrankung“ in ärztlicher Behandlung.

Er sei deswegen sogar im vergangenen Jahr für einige Monate in einem Münchener Krankenhaus in Behandlung gewesen.

S. lebte bis zuletzt bei seinen aus dem Iran stammenden Eltern. Der Vater ist Taxifahrer, die Mutter arbeitete nach den Worten einer Nachbarin als Verkäuferin bei einer Warenhauskette. Zur Familie gehört noch ein weiterer Sohn. Die Wohnung der Familie befindet sich an der Dachauer Straße, eine der wichtigen Hauptstraßen mitten in München.

Gegen S. waren bisher keine polizeilichen Ermittlungen bekannt.

Die Wohnung der Eltern wurde in der Nacht auf Samstag bereits von schwerbewaffneten Einsatzkräften gestürmt.

Die Ermittler haben dort Material gefunden, das Verbindungen zum Amoklauf von Winnenden 2009 und zu den Massenmorden des Norwegers Anders Behring Breivik vor genau fünf Jahren aufzeige - S. hat sich offenbar intensiv mit dem Thema „Amok“ auseinander gesetzt.

Auf seiner Digital-Kamera fanden die Ermittler Fotos, die darauf hinweisen,

Besonders auffällig nannte der Polizeichef, dass die Tat von München genau am fünften Jahrestag der Tat des rechtsextremen Attentäters Anders Behring Breivik stattfand. Insofern liege eine „Verbindung auf der Hand“.

Auch ein Buch mit dem Titel „Amok im Kopf -Warum Schüler töten“ wurde gefunden.

Als Motiv des Täters S. wird über Fremdenhass spekuliert. Trotz seiner iranischen Wurzeln sah sich der Attentäter nicht als Ausländer. „Ich bin Deutscher“ ist von ihm auf einem während der Tat entstandenen Video zu hören.

Die „Bild“-Zeitung berichtet, er habe sich an seiner Schule von Türken und Arabern gemobbt gefühlt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bestätigt Hinweise, dass der Täter gemobbt worden sein soll. Auch von Schulproblemen ist die Rede.

S. hat nach Angaben des Chefs des Landeskriminalamtes, Robert Heimberger, die Tat seit über einem Jahr vorbereitet

Auf seinem Computer fanden die Ermittler ein Manifest, das S. zu seinem Amoklauf verfasst hat.

Am Computer war S. im Morden geübt. De Maizière berichtete von der Spielleidenschaft. Und er fordert nun eine Debatte über das „unerträgliche Ausmaß gewaltverherrlichender Spiele im Internet“ - für den Bundesinnenminister sind ihre Auswirkungen „nicht zu bezweifeln“.

Laut den Ermittlern hat David Ali S. sehr aktiv das Ego-Shooter-Spiel „Counter Strike“ gespielt.

(red/dpa/afp/rtr)

Das könnte Sie auch interessieren: