Stockholm -Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm mit vier Toten steht ein festgenommener Mann unter Terror- und Mordverdacht. Die Polizei geht davon aus, dass er „wahrscheinlich“ den Lkw gesteuert hat, der am Freitag in eine Menschenmenge gerast war. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen dem schwedischen Radiosender SR. „Wir können nicht ausschließen, dass weitere Personen festgenommen werden, aber wir sehen keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht“, sagte der Sprecher weiter.

Bei dem Verdächtigen handele es sich um den am Freitagabend in Märsta im Norden von Stockholm festgesetzten Mann, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP. Der Zeitung „Aftonbladet“ zufolge handelt es sich um einen 39-jährigen Usbeken, der ein Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei. (dpa, afp)

