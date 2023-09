Kein Land in Europa ist vermutlich für den Einsatz gegen Terroristen besser gerüstet als Frankreich. Nach einer Serie zum Teil verheerender Anschläge in den vergangenen Jahren befindet sich die Republik im Ausnahmezustand, Nachrichtendienste und Polizei arbeiten in ständiger Alarmbereitschaft. Regierungsgebäude, Flughäfen, Bahnhöfe, öffentliche Plätze werden rund um die Uhr überwacht.

Experten hatten einen Bombenanschlag oder eine Schießerei während der Fußball-Europameisterschaft an einer der Spielstätten erwartet, in Saint-Denis, Marseille, Lyon, Paris, Lille, Lens, Bordeaux, Saint-Étienne, Toulouse und Nizza, 90.000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Aber nichts ist geschehen. Dann mietet ein Terrorist einen Lkw und ermordet am Nationalfeiertag in rasender Fahrt mindestens 84 Menschen an der Strandpromenade in Nizza.

Terror bedeutet Schrecken. Zum Schrecken gehört, dass er die Menschen unerwartet und damit unvorbereitet überfällt. Mit ihm ist immer zu rechnen, aber berechenbar ist er nicht.

Der Terror der Gegenwart zielt oft auf Symbole, aber er benötigt sie nicht. Die Anschläge auf die Türme des World Trade Centers in New York am 11. September 2001, das Massaker an den Mitarbeiten der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, der Massenmord am französischen Nationalfeiertag – mal war der Tatort das Symbol (New York), mal waren es die Opfer (Charlie Hebdo), in Nizza war es die Tatzeit, alle drei symbolisieren die Freiheit der sogenannten westlichen Welt.



Das macht sie für islamistische Terroristen populär, aber sie kommen jederzeit ohne sie aus. Das Einkaufsviertel in Bagdad, in dem vor einigen Wochen ein mit Sprengstoff gefülltes Fahrzeug mehrere Gebäude in die Luft jagte und 250 Menschen in den Tod riss, war offenkundig nur deshalb ausgewählt worden, weil sich an diesem Ort zu dieser Zeit viele Menschen aufzuhalten pflegen. Aber, natürlich, auch darin lässt sich noch ein Symbol erkennen – dafür, dass die Terroristen an jedem Ort und zu jeder Zeit zuschlagen können. Selbst Komplizen vor Ort werden – wie der Einzeltäter von Nizza beweist – nicht mehr gebraucht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Angriff auf westliche Werte

Das Einzige, was der Terrorist der Gegenwart neben der Waffe benötigt, ist der Hass auf die Welt, der er den Krieg erklärt hat. Das gilt für den islamistischen Terror so gut wie für jeden anderen. Der englische Schriftsteller Joseph Conrad hat die Figur des Terroristen schon 1907 in der Erzählung „Der Geheimagent“ beschrieben: „Er hatte keine Zukunft. Er verachtete sie. Er war eine Kraft. Seine Gedanken umspielten die Bilder von Zerstörung und Niedergang. Er wanderte dahin, schmächtig, schäbig, unbedeutend, elend – und furchtbar in der Einfalt seiner Idee, die Irrsinn und Verzweiflung zur Neugeburt der Welt zu Hilfe rief. Niemand sah nach ihm. Er ging unbeachtet und toddrohend dahin, wie eine Pest in der dichtbelebten Straße.“ Am Abend des 14. Juli 2016 war es die Promenade des Anglais in Nizza.



Hass macht blind. In ihrer Blindheit haben der oder die Planer des Massakers von Nizza nicht erkannt, dass sie das falsche Symbol ausgewählt haben. An ihrem Nationalfeiertag erinnern die Franzosen an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und an das Föderationsfest ein Jahr später. Auf diesem Fest hat König Ludwig XVI. vor 60 000 Vertretern aller Stände und Provinzen 1890 einen Eid auf die Nation abgelegt. Weil nicht genügend Arbeiter vorhanden waren, um rechtzeitig das Marsfeld für das Fest zu präparieren, beteiligten sich Menschen aller Schichten und Stände an den Arbeiten. Deshalb gilt das Föderationsfest als Zeichen der Solidarität des französischen Volkes.

Erinnern statt überwachen

Wenn sich aus dem Verbrechen in Nizza überhaupt eine sinnvolle Botschaft herauslesen lässt, dann ist es ein Appell an die Solidarität. Sie sollte in der Einsicht bestehen, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht mit noch mehr Sicherheitsgesetzen, noch mehr Polizei und noch mehr Überwachungsmaßnahmen gewonnen werden kann – allein in Nizza hängen pro Quadratkilometer 15 Überwachungskameras –, sondern im Gegenteil nur mit dem unbeeindruckten Bekenntnis zum Rechtsstaat und den Freiheiten der Demokratie. Der Kampf gegen den Terror ist verloren, wenn das demokratische Staats- und Gesellschaftsmodell zerstört wird, um seine Vernichtung durch den Terror zu verhindern. Frankreich würde sich selbst dessen berauben, was islamistische Terroristen den Franzosen nehmen möchten.

Mit anderen Worten: Gewonnen werden kann der Kampf nur, wenn sich die Franzosen daran erinnern, was sie jedes Jahr am 14. Juli feiern.

Das könnte Sie auch interessieren: