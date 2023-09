New York/Straßburg -Der US-Koch und Moderator Anthony Bourdain, der mit Reportagen über die Küche in aller Welt Millionen Zuschauer erreichte, ist tot. Er habe sich während Dreharbeiten in einem Luxushotel im Elsass das Leben genommen, bestätigte der TV-Sender CNN am Freitag. Er wurde 61 Jahre alt. „Seine Liebe zu großen Abenteuern, neuen Freunden, gutem Essen und Trinken und den bemerkenswerten Geschichten der Welt machten ihn zu einem einzigartigen Geschichtenerzähler“, erklärte der Sender. Bourdain hatte offen darüber gesprochen, in den 80er Jahren von Kokain abhängig gewesen zu sein und eine Neigung zum Alkohol zu haben.



Ein großes Publikum erreichte Bourdain mit seinen Memoiren „Geständnisse eines Küchenchefs: Was Sie über Restaurants nie wissen wollten“. Seit 2013 arbeitete er für CNN, bereiste für seine Sendung „Parts Unknown“ die ganze Welt und suchte nach typischen Speisen. 2016 war er auch in Köln, trank viel Kölsch, probierte Soleier und Himmel un Äd. Für Schlagzeilen sorgte eine Folge, in der er mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama in Hanoi (Vietnam) in einem einfachen Restaurant aß. Das Lokal wurde zur Touristenattrakion. (cv, dpa)