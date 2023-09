Stockholm -In Schweden soll ein „hustendes“ Plakat die Bürger zünftig vom Rauchen abhalten. Der Mann auf der digitalen Leinwand, die die Apotheken-Kette „Apotek Hjärtat“ für ihre Kampagne gegen das Rauchen entworfen hat, beginnt zu husten, sobald rauchende Passanten vorbeigehen: Die Installation an der Stockholmer U-Bahnstation Odenplan ist mit Rauchmeldern ausgestattet und wird so direkt auf rauchende Mitmenschen aufmerksam.



Das Plakat sei an dieser Stelle platziert worden, weil hier besonders viele Menschen rauchten, erklärt „Apotek Hjärtat“ in einem Facebook-Video. In dem Clip bleiben Raucher verdutzt stehen, als sie das Husten hören. Die Apotheken-Kette hofft, dass die Schweden so ihre Neujahrsvorsätze leichter umsetzen können. Rund 376.000 Mal ist das Video auf Facebook bereits angesehen worden. (Stand 12. Januar 2017, 13 Uhr). (sar/ mit Material der dpa)

