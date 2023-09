Washington -Donald Trump hatte gebettelt, gelobt und geworben. Vor einem Monat flog er eigens nach Utah, um den dortigen Langzeit-Senator Orrin Hatch zu einer achten Amtszeit zu überreden. „Wir hoffen, dass Sie diesem Staat und unserem Land noch für lange Zeit dienen“, sagte der Präsident. Vergeblich. „Jeder gute Boxer weiß, wann er die Handschuhe an den Nagel hängen muss“, erklärte der 83-Jährige am Dienstag. Für ihn sei Ende des Jahres der Zeitpunkt gekommen. Die Auguren haben keinen Zweifel, wer sich stattdessen für den sicheren republikanischen Sitz im Senat bewerben wird: Ex-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, ein Erzfeind von Trump.

Damit droht dem US-Präsidenten in kurzer Zeit der zweite Rückschlag im Kongress und eine dauerhafte Belastung für seine gesetzgeberischen Vorhaben. Erst vor drei Wochen hat der von Trump unterstützte republikanische Kandidat Roy Moore das Rennen um den Senatssitz von Alabama verloren. Der demokratische Wahlsieger Doug Jones soll am Mittwoch (3. Januar) vereidigt werden. Damit schrumpft die republikanische Mehrheit im Senat auf 51 zu 49 Stimmen. Theoretisch könnten sich die Mehrheitsverhältnisse sogar umdrehen, wenn die Demokraten bei den Kongresswahlen im Herbst zwei Sitze in der zweiten Kammer hinzugewinnen. Doch das gilt derzeit als eher unwahrscheinlich.

Gute Chancen für Mitt Romney

Trumps innerparteilicher Widersacher Romney hat hingegen sehr gute Chancen, das Mandat für den Senat zu gewinnen. Die Popularitätswerte des Mormonen liegen im konservativen Utah bei 69 Prozent und damit deutlich über denen des Präsidenten. Der 70-Jährige, der 2012 vergeblich gegen den damaligen Präsidenten Barack Obama antrat, ist ein Konservativer: Er will das Militär stärken, verteidigt das Gefangenenlager in Guantanamo und lehnt die Homo-Ehe ab. Aber er vertritt – wie Senator John McCain - den traditionellen Flügel der Republikaner, der die populistische Politik von Trump im Grunde verachtet.

Würde Romney in den Senat gewählt, wäre er nach Einschätzung amerikanischer Medien wegen seiner Bekanntheit und seiner Reputation automatisch der inoffizielle Anführer des „Never Trump“-Lagers der Republikaner. Immerhin hat Romney seinen innerparteilichen Widersacher im März 2016 einen „Angeber und Betrüger“ genannt, der von reiner Gier getrieben werde: „Unehrlichkeit ist Trumps Markenzeichen“. Seine damalige Rede wirkt heute wie eine visionäre Prophezeiung. Trump revanchierte sich mit der Retourkutsche, Romney sei „der dümmste und schlechteste Kandidat in der Geschichte der republikanischen Politik“ gewesen.

Steve Bannon nennt Romney einen Drückeberger

Wahre Liebe dürfte auf dieser Basis kaum mehr gedeihen, auch wenn Trump nach seiner Wahl angeblich mit Romney über das Amt des Außenministers sprach, das er dann aber doch Rex Tillerson übergab. Ein zehnminütiger Telefonanruf von Trump bei Romney vor wenigen Wochen soll laut Medienberichten in dessen Lager nur den Eindruck verstärkt haben, der Präsident wolle sich aus taktischen Gründen als Verbündeter ausgeben. Wenige Tage später erklärte Trumps Ex-Chefstratege und Vertrauter Stephen Bannon dann, Romney sei ein feiger Drückeberger: „Er ist als Missionar nach Frankreich gegangen, während unsere Jungs in den Reisfeldern von Vietnam starben.“

Romney hat also noch einige Rechnungen mit Trump offen. Kein Wunder, dass manche Beobachter in den USA glauben, der millionenschwere Geschäftsmann könne als Anführer des bislang erschreckend mutlosen innerparteilichen Widerstands für den Präsidenten gefährlicher werden als die oppositionellen Demokraten.