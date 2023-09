Berlin -Drei Unbekannte haben in Berlin zwei 21 und 24 Jahre alte Kippa tragende Männer antisemitisch beschimpft und attackiert. Wie die Polizei bestätigte, waren der 21-Jährige Israeli und sein 24 Jahre alter deutscher Begleiter am Dienstagabend in Prenzlauer Berg unterwegs, als die drei Täter die beiden Männer zunächst beleidigten. Einer aus der Gruppe nahm dann einen Gürtel und fing an, auf den 21-Jährigen einzuschlagen.

Ein im Internet verbreitetes Video zeigte einen jüngeren Mann, der mit einem Gürtel zuschlägt und „Jahudi“ ruft (arabisch für Jude). Die Aufnahme beginnt erst mit dem Schlag. Der 21-Jährige Israeli filmte die Tat.

Das Trio flüchtete. Eines der beiden Opfer wollte die Gruppe nach Polizeiangaben noch verfolgen, wurde dann aber von dieser mit einer Glasflasche angegriffen, jedoch nicht getroffen.



Angegriffener ist kein Jude

Der junge Mann, dem der Angriff galt, ist selber gar kein Jude. Er heißt Adam A., studiert seit drei Jahren in Deutschland und lebt erst seit einem Monat in Berlin, wie die „Berliner Zeitung“ berichtet. Er und ein Freund trugen an diesem Abend Kippas – als Experiment.



Die Kopfbedeckung habe er von einem Freund aus Israel geschenkt bekommen. In Berlin solle er sie aber lieber nicht aufsetzen, dort sei es zu gefährlich, habe ihm der Freund im Scherz gesagt, berichtete A. Am Dienstag haben er und sein Freund Salah M. dies testen wollen. (dpa, red)

