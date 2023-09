Berlin -Nachdem bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin israelische Fahnen verbrannt wurden, ist die Empörung groß. Diskutiert wird nun auch wieder über die Frage, wie stark Antisemitismus unter Geflüchteten verbreitet ist. Laut Zahlen des für Asylverfahren zuständigen Bundesamts für Migration (BAMF) sind die größten Gruppen unter den fast eineinhalb Millionen Menschen, die seit dem Jahr 2014 in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben, Syrer, gefolgt von Afghanen und Irakern. Die weitaus meisten von ihnen sind Muslime. Dass viele von ihnen antisemitisch eingestellt sind, sorgt auch die jüdischen Gemeinden. Allerdings ist bisher kaum wissenschaftlich erforscht worden, wie weit verbreitet Antisemitismus unter den Geflüchteten tatsächlich ist.



Das American Jewish Committee Berlin hat deshalb den Historiker und Antisemitismusforscher Günther Jikeli von der Universität Potsdam beauftragt, die Einstellungen von Flüchtlingen zu den Themen Integration, Identität, Juden und der Shoah zu untersuchen. Jikeli kommt in einem Forschungsbericht, der an diesem Mittwoch veröffentlicht wird und dieser Zeitung vorliegt, zu dem Schluss, dass sowohl antisemitische Stereotype als auch israelfeindliche Haltungen weit verbreitet sind.



Er führte im Dezember vergangenen Jahres Gruppeninterviews mit insgesamt 68 Geflüchteten - 54 Männer und 14 Frauen - aus Syrien und dem Irak. Es handelt sich also nicht um eine repräsentative Studie. Sie wird aber fortgeführt, wie Jikeli dieser Zeitung sagte, er hat im Sommer weitere Geflüchtete in Einzelinterviews befragt. Die Ergebnisse sollen im März veröffentlicht werden.

Meiste Befragte tolerant und aufgeschlossen

Die meisten der Befragten wurden Jikeli von Beschäftigten in der Flüchtlingsarbeit vermittelt, sie gehörten zu den „eher aufgeschlossenen und toleranten“ Geflüchteten. Der Historiker konstatiert in seinem Bericht eine große Bandbreite von Einstellungen gegenüber Juden und Jüdinnen, „von positiven oder neutralen bis zu Weltverschwörungsfantasien und genozidalen Einstellungen“.



Allerdings würden antisemitische Denkweisen nicht als offener Hass oder in physischen Drohungen ausgedrückt, betont Jikeli. Zwar warnt er davor, dass die Versatzstücke antisemitischer Ideologien ein Potenzial für antisemitische Handlungen bilden könnten, das bei einer Radikalisierung mobilisiert werden könnte. Er beobachtet aber auch eine Bereitschaft, die im Herkunftsland erlernten Vorstellungen und Geschichtsbilder zu hinterfragen. „Dies sollten wir als Chance begreifen“, so Jikeli gegenüber dieser Zeitung, und dies könnte auch auf die Heimatländer zurückwirken. „Die Politik müsste aber stärker islamistischen Organisationen Einhalt gebieten“, fordert er, „denn sie schüren Ressentiments.“



Explizit religiöser Antisemitismus eher selten

Relativ selten stieß der Historiker auf expliziten religiösen Antisemitismus, einige der Befragten zeigten sich jedoch überzeugt, dass Juden und Muslime generell Feinde seien. Sehr weit verbreitet sind jedoch jahrhundertealte antisemitische Stereotypen wie etwa die Vorstellung, dass alle Juden reich seien. Dies reicht hin bis zur angeblichen jüdischen Weltverschwörung, genannt wurden auch immer wieder die „Protokolle der Weisen von Zion“. Auch die Ansicht, dass fremde Mächte die Kriege im Mittleren Osten angezettelt hätten, um den Islam zu zerstören und an das Erdöl zu gelangen, wurde immer wieder geäußert.



Sehr stark ausgeprägt ist auch die Ablehnung des Staates Israel. „Negative Einstellungen gegenüber Israel und die Wahrnehmung, dass die Existenz des Staates prinzipiell unrechtmäßig sei und beendet werden sollte, gehören für die meisten Geflüchteten zur Norm.“



Eine Ausnahme bilden allerdings viele Kurden, die grundsätzlich weniger anfällig seien für Antisemitismus und oft sogar positiv gegenüber Juden eingestellt seien.