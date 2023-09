Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Berlin-Pankow haben am frühen Samstagmorgen ein ausgesetztes Baby auf den Stufen ihres Hauses gefunden. Das neugeborene Mädchen lag auf einem Handtuch, das die Familie über Nacht draußen gelassen hatte - und war zugedeckt mit einem weiteren, blutbefleckten Handtuch ungeklärter Herkunft.

Die Polizei sucht die Besitzer dieses Handtuchs

Polizei Berlin

Berlin-Pankow. 6. August 2016: Auf den Stufen eines Einfamilienhauses in Pankow hat ein Familienvater am frühen Samstagmorgen ein Baby entdeckt. Es war in dieses Handtuch gewickelt. Nun sucht die Polizei Zeugen, um die Mutter zu finden: Hinweise unter 030 4664 – 912 555. Polizei Berlin

Die Ermittler hoffen, durch die Veröffentlichung von Fotos auf eine Spur zu den Eltern oder der Mutter des Neugeborenen zu kommen.

Kommissariatsleiterin Gina Graichen spricht am 06.08.2016 in Berlin mit Medienvertretern. Am Samstagmorgen wurde in Berlin-Pankow ein ausgesetztes Baby vor einer Haustür aufgefunden. dpa

Dem Baby gehe es gut, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei voll entwickelt und normal ausgetragen, wahrscheinlich zwischen der 37. und 41. Schwangerschaftswoche. Allerdings sei es nicht fachgerecht abgenabelt worden. Zum genauen Alter des Neugeborenen konnte sie zunächst keine Angaben machen.

Die Bewohner des Hauses nahmen das Baby zunächst mit ins Haus, wickelten es in eine Decke und alarmierten die Feuerwehr. Diese brachte das Mädchen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Beamte des Landeskriminalamtes hatten einen Spürhund im Einsatz und befragten mögliche Zeugen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wer am frühen Samstagmorgen etwas beobachtet hat oder eine Frau kennt, die schwanger war und nun kein Baby hat, soll sich bei der Polizei melden. (dpa)

