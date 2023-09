Nach einer islamfeindlichen Twitter-Botschaft hat die Kölner Polizei Anzeige gegen die AfD-Politikerin Beatrix von Storch wegen des Verdachts auf Volksverhetzung erstattet. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montagabend, es bestehe ein Anfangsverdacht, dass es sich bei der Twitter-Botschaft der Rechtsaußenpolitikerin um eine strafbare Handlung handeln könnte. Deshalb sei Anzeige gegen sie erstattet worden.

Von Storch hatte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter darüber empört, dass die Kölner Polizei ihre Informationen zu den Neujahrsfeiern in mehreren Sprachen, darunter Arabisch, verbreitet hatte. „Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?“ schrieb von Storch. Nach diesem Kommentar sperrte Twitter für zwölf Stunden den Account der AfD-Politikerin und löste damit Empörung in der AfD-Führung aus.

Nun darf sie wieder und verkündet „das Ende des Rechtsstaates“.

Kritische Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, aber auch Unterstützer der AfD-Politikerin meldeten sich zu Wort:

Von einigen Twitter-Nutzern wird der Sinn des Netzwerksurchsuchungsgesetzes in Frage gestellt.

Ich denke hier wurde die richtige Diskussion zur richtigen Zeit angestoßen. Die Ausdrucksweise von BvS wäre zwar nicht mein Fall aber gleich am ersten Tag des NetzDG gleich so ein Aufruhr hat was für sich. Ich bin gespannt wie es weiter geht. Das Gesetz muss jedenfalls weg!!! — Ewiggestriger (@Queeerdenken) January 1, 2018

Andere können überhaupt nicht verstehen, dass Beatrix von Storch für ihren Tweet gesperrt wurde und springen der AfD-Politikerin zur Seite.

Ein absolutes Unding 😡! Sind wir jetzt in einem totalitären System gelandet? — Andreas Manuel GRUSS (@Sokraton) January 1, 2018

(ksta)