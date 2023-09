Cybermobbing, Datenklau, PC-Sucht – in der digitalen Welt lauern ja so viele Gefahren. Viele Eltern fragen sich: Muss ich mein kleines Kind nicht so lange wie möglich von Computer und Smartphone fernhalten? Nein, sagt Medienexpertin Katja Reim, denn je früher man seine Kinder mit der digitalen Welt in Kontakt bringt, desto besser können sie später auch damit umgehen.