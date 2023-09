Berlin -Apple baut die Funktionen des Sprachassistenten Siri aus und will viele Anwendungen für externe Entwickler öffnen. Wir erläutern, warum der Konzern einen grundlegenden Wandel angeht und wie die Kommunikationswelt von morgen aussehen wird.

Auf der WWCD in San Francisco hat Apple seine neuesten Software-Pläne vorgestellt.

Der Konzern setzt besonders stark auf den Sprachassistenten Siri.

Apple verabschiedet sich außerdem vom Walled-Garden-Prinzip und öffnet Anwendungen für andere Entwickler.

Was macht Siri?

Siri startete vor fünf Jahren als Sprachsteuerung für das iPhone. Konzernchef Tim Cook hat auf der Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt, dass Siri in Zukunft zur zentralen Kommunikationsplattform der Apple-Welt werden soll, die mit viel künstlicher Intelligenz ausgestattet wird. Wer etwa Siri nach einem thailändischen Restaurant in der Nähe sucht, bekommt nicht nur mehrere Restaurants vorgeschlagen. Siri kann dann auch diejenigen aussuchen, die dem Geschmack des Nutzers am ehesten entsprechen. Siri macht auch die Tischreservierung klar und nimmt auch schon einmal die Bestellungen auf. Auch das Begleichen der Rechnung könnte dann automatisch erfolgen. Siri war einst der Pionier. Inzwischen sind Systeme von Konkurrenten wie Amazon und Microsoft an Siri vorbeigezogen.

Warum ist es so wichtig, dass alles über gesprochene Sprache funktioniert?

Die Marktforscher sind sich einig, dass das Tippen mit Tastaturen durch gesprochene Sprache ersetzt wird. Google und andere wichtige Akteure in der Computerwelt treiben die Entwicklungen in diese Richtung voran. Apple will Siri künftig für alle Gerätetypen (Smartphone, Tablet, TV-Box, Smartwatch und Mac-Computer) zur Verfügung stellen. Da ist aber nur ein Zwischenschritt. Denn die Kommunikationsgeräte der Zukunft werden mutmaßlich Uhren und Armbänder, Hörgeräte und Kopfhörer oder intelligente Brillen sein. Da lässt sich keine Tastatur mehr unterbringen. So rückt die Steuerung mit gesprochener Sprache in den Fokus.

Was bedeutet das für Apple?

Wenn Apple die Attraktivität seiner Geräte und Anwendungen steigern will, dann müssen sie mit fremden Programmen verknüpft sein, etwa mit dem Fahrdienst Uber oder dem Reservierungssystem Open Table. Genau das will Cook nun umsetzen. Das gilt auch für den Kurznachrichtendienst iMessage oder Apples Kartendienst. Dahinter steckt Revolutionäres für den Konzern. Denn das Walled-Garden-Prinzip wird aufgegeben: Bislang wurde im Hause Apple fast alles – Hardware, Software und Dienstleistungen – selbst gemacht. Die Manager wollten damit die volle Kontrolle behalten, auch um die Produkte optimal aufeinander abzustimmen. Doch das wird zunehmend unmöglich, da Anwendungen immer komplexer werden. Einen eigenen Fahrdienst etwa wie Uber aufzubauen und am Markt durchzusetzen wäre selbst für die Nummer eins der Computerwelt nicht mehr effizient, deshalb wird lieber mit Uber kooperiert.

Kein Platz für eine Tastatur: die Apple Watch AFP

Kann damit die viel beschworene Krise von Apple überwunden werden?

Der Aktienkurs von Apple hat in den vergangenen zwölf Monaten fast ein Viertel verloren, weil die Verkäufe des iPhones zuletzt sogar geschrumpft sind. Mit seinen aktuellen Ankündigungen wird deutlich, dass Cook nun verstärkt darauf setzt, dass die Nutzer Dienste und Programme des Konzerns intensiver einsetzen und sich dadurch länger im Ökosystem des Konzerns bewegen. Dazu zählt, dass das Bezahlsystem Apple Pay künftig nicht nur an der Ladenkasse, sondern auch für Interneteinkäufe genutzt werden kann und damit Paypal Konkurrenz macht. Analysten wie Gene Munster von der US-Bank Piper Jaffray sind allerdings skeptisch, ob all dies reicht. Neben Investitionen in künstliche Intelligenz und der Zusammenarbeit mit Dritten müsse Apple in naher Zukunft neue Geräte präsentieren, auf denen die intelligenteren Anwendungen laufen. Davon war auf der Entwicklerkonferenz nichts zu sehen.

Wann kommt neue Hardware?

Mutmaßlich wird ein neues iPhone im September präsentiert. Es kursieren bereits viele Gerüchte. Angeblich soll es wasserdicht sein und über eine kabellose Verbindung für Kopfhörer verfügen. Hardware ist aus Sicht von Anlegern und Analysten so wichtig, weil sie viel höhere Gewinne als Dienstleistungen abwirft.