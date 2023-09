Berlin -Ist das jetzt die Flucht nach vorne? Apple plant, im Herbst ein neues Riesen-iPhone auf den Markt zu bringen. Es soll eine Bildschirm-Diagonale von 6,5 Zoll haben, was 16,5 Zentimetern entspricht. Hinzukommen soll ein weiteres Gerät mit einem 14,7-Zentimeter-Display. Apple steigt damit in den Wettkampf um den größten Bildschirm ein, wovon die Designer des weltgrößten Computerkonzerns bislang wenig gehalten haben.

Nach Angaben von Mark Gurmann vom US-Finanzdienst Bloomberg könnten die neuen Geräte im September vorgestellt werden. Das ist der klassische Termin bei Apple für die Präsentation von Neuem. Allerdings sei es auch möglich, dass die Pläne doch wieder in der Schublade verschwinden. Erste Produktionstexts sollen laufen. Apple verweigert wie üblich jeden Kommentar. Gurman hat in der Vergangenheit schon mehrfach als Erster über Novitäten des US-Konzerns berichtet.

Apple der klare Verlierer im Konkurrenzkampf

Fest steht: Apple muss sich etwas einfallen lassen. Das Unternehmen hat im letzten Quartal des vergangenen Jahres „nur“ 77,3 Millionen iPhones verkauft. Das waren deutlich weniger als in der Vorjahreszeit. Die Amerikaner waren damit im Konkurrenzkampf der großen Smartphone-Hersteller die klaren Verlierer. Analysten hatten mehr als 80 Millionen erwartet. Auch im Januar und Februar soll der Absatz beim neuen iPhone X unter den Erwartungen gelegen haben, berichten Branchenkenner.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gründe für die Zurückhaltung der Käufer: Das iPhone X ist mit mehr als 1000 Euro vielen offenbar zu teuer, das ebenfalls neue iPhone 8, ist zwar deutlich günstiger, aber sein Äußeres ist von seinem Vorgänger nicht zu unterscheiden. Hinzu kommt: Die Daten von Marktforschern zeigen, dass der weltweite Gesamtabsatz von Smartphones im Schlussquartal 2017 erstmals überhaupt gesunken ist. Es fehlt an technischen Neuerungen, deshalb behalten Nutzer in Europa und Nordamerika ihre älteren Geräte länger – im Schnitt sind es inzwischen drei Jahre, in der Vergangenheit wurde schon nach zweieinhalb Jahren ein neues schlaues Handy erworben.

Apple würde Konkurrent deutlich überholen

In Schwellenländern wie Indien oder Indonesien fehlt es nach Einschätzung der Marktforschungsfirma Gartner an preiswerten Einstiegs-Smartphones. Dass es technisch stagniert, war diese Woche auch auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona zu erkennen. Zugleich zeigten insbesondere aufstrebende chinesische Anbieter wie Huawei, Oppo oder Xiaomi dort ihre derzeitigen Erfolgsmodelle und deren Bildschirme sind jeweils größer als sechs Zoll. Das Top-Gerät Note vom Weltmarktführer Samsung hat ein 6,3-Zoll-Display. Mit 6,5 Zoll würde Apple die Konkurrenz jetzt deutlich überholen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dabei waren die Apple-Designer lange Zeit der Ansicht, dass 3,5 Zoll (knapp neun Zentimeter) die optimale Größe sind, um ein Smartphone mit einer Hand zu bedienen. Gleichwohl sind im Laufe der Zeit auch die iPhones kontinuierlich größer geworden. Das hat einerseits damit zu tun, dass Videos und Fernsehen für die Nutzer immer wichtiger werden, was mit großen Displays mehr Spaß macht. Andererseits sind wuchtige Smartphones gerade im Märkten Indien und China sehr beliebt. Denn bei vielen Nutzern reicht dort das Budget nur für ein Hightech-Gerät. Deshalb wird millionenfach zum großen Smartphone gegriffen, weil es auch die Aufgaben von Tablets und PCs abdeckt. Dies gilt weltweit ebenfalls für den professionellen Einsatz, wo häufig mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen, was mit großen Displays einfacher zu bewerkstelligen ist.

Absatzboom in Asien möglich

Gene Munster vom Marktforscher Loup Ventures glaubt jedenfalls an den Erfolg der Riesen-Handys: Das Angebot neuer größerer Smartphones habe in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass Nutzer scharenweise zugegriffen hätten. Insbesondere in Asien sei für Apple der bislang größte Absatzsprung überhaupt möglich. Bloomberg-Experte Gurman berichtet, die beiden neuen Großgeräte sollen so wie das iPhone X mit Displays aus organischen Leuchtdioden ausgestattet sein. Diese Technik ermöglicht die derzeit beste Bildqualität, sie ist aber derzeit noch sehr teuer. Aber zudem soll es ein günstigeres Modell mit einem konventionellen LCD-Bildschirm geben – das würde zum indischen Smartphone-Markt passen, der derzeit extrem schnell wächst.

Gut möglich ist aber, dass das Streben nach Größe bei den Smartphones zu Kollateralschäden für die Hersteller führt. Warum soll sich ein Nutzer noch ein iPad-Mini-Tablet mit 7,9 Zoll kaufen, wenn er schon ein 6,5-Zoll-iPhone hat? Marktforscher erwarten, dass Tafel-Rechner deutlich billiger werden müssen, um bestehen zu können. In Barcelona wurden von Apple-Rivalen bereits Einsteiger-Modelle schon für 69 Euro gezeigt.