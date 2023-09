Vier Tage lang irrte die „Aquarius“ mit 142 Bootsflüchtlingen an Bord durch das Mittelmeer, ehe sie endlich die Erlaubnis erhielt, den Hafen von Valetta auf Malta anlaufen zu dürfen. Am Mittwochnachmittag konnte das Schiff dort anlegen. Zuvor hatten Italien und Malta dem zivilen Rettungsschiff, das die französische Organisation SOS Mediterranee gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen (MSF) betreibt, bereits zum zweiten Mal die Einfahrt in einen Hafen verwehrt.