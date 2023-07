Arab'n'B - setzt neue Maßstäbe in der Musik!

AŸA (Avia Shoshani) ist Singer-Songwriterin, Produzentin und Künstlerin in Berlin. Sie kombiniert einzigartige Twists, entsprungen aus ihren marokkanischen und jemenitischen Wurzeln, mit zeitgenössischen Melodien des modernen Pop. “Arab’n‘B ist ein Musikgenre, und noch mehr: Es ist Sprache, Statement und Einstellung, es ist Aussage und Lebensweise. Es geht darum, den Wurzeln verbunden zu bleiben; um das Schätzen seiner orientalischen Herkunft; um Farben und Sprachen. „Gleichzeitig werden Grenzen überschritten, in Verbindung von Musik und Kultur.“

Aufgewachsen ist AŸA im Umfeld politischer und familiärer Gewalt. Daraus entstandene persönliche Krisen gaben ihr keine andere Wahl, als die inneren Kämpfe in ihr musikalisches Storytelling einfließen zu lassen.

„Ich bringe meine EP “USED“ voller Sorgen, Ängste und Scham heraus, mit EINER Hoffnung: Dass wir alle zusammenstehen, und ich mein Herz und meine Erfahrungen mit meinem, zum Teil ebenso traumatisierten Publikum, teilen kann.“

Ich habe „Therapy“ geschrieben, als ich 2 Therapiesitzungen pro Woche hatte. Diese ermöglichten mir, tief in meine Seele und Unterbewusstsein einzudringen; mich meinem ganz eigenen Schmerz zu stellen.

Verschwommene Erinnerungen wurden an die Oberfläche gebracht: Ich wurde von dem Mann missbraucht, der mich auf die Welt brachte. Eine Welt, auf die ich mich mit Freude, Bewunderung und Respekt freuen sollte.

Nach Jahren intensiver Selbst-Arbeit bin ich nun in der Lage, meine Traumata durch Musik zu teilen und verborgene Geheimnisse laut auszusprechen.

AŸA - SIDEWALK

„Sidewalk“ bezeichnet eine Metapher für eine dauerhafte Beziehung, die ins Nirgendwo führt. Ihr geht dunkle Wege und schwerste Kompromisse ein – obwohl es sich falsch anfühlt.

„Time goes by. Days come and days go. I keep faking that I’m not alone.” & "Can't take you to the sunlight, can barely make it through the night.“ stellen Erkenntnisse dar, dass der einzig wirkliche Weg zur Heilung der Einsame ist.

Dominanter Klang der Percussion und gleichbleibendes Tempo halten die Bewegung im Track. Begleitet wird der luftige Gesang mit melodischem Saxophon. Man schwimmt durch Zeit, Gefühl und Erinnerung; eine schmerzhafte Reise klingt mit Hoffnung und guter Energie aus.

Fazit: Liebe soll einfach sein. Es sind wir Menschen, die Liebe kompliziert machen.

