Köln -Ein neuer Werbespot der Versicherungsunternehmen Arag sorgt international für Furore. Der Grund für die Aufregung: In dem Video tanzt eine Gruppe von Menschen auf der Straße den Haka – einen Kriegstanz der neuseeländischen Maori. Zwischendrin rufen die Tänzer Motivationsparolen wie „Ich will den Job“ – passend zum Versprechen der Versicherung, in allen Lebensphasen zur Seite zu stehen.



In den sozialen Netzwerken wird der Spot heftig kritisiert. „Einfach respektlos“, schrieb ein Nutzer auf Youtube. Ein anderer schreibt, es sei widerlich, den Kriegstanz für Werbung zu missbrauchen.



Auch auf Englisch wird Kritik am Video geäußert „This is so offensive“, äußert sich ein Zuschauer, also ‚Das ist so beleidigend‘. Das sei eine Trivialisierung sehr ernster und alter Rituale. Nur selten wird Lob für die Werbung geäußert. So schreibt ein User „Ich als Neuseeländer finde ich diese Werbung sehr komisch.“

Arag meldet sich zu Wort

Auch Arag selber meldet sich in der Diskussion im Internet zu Wort. „Wir verfolgen aufmerksam die Diskussion rund um unseren Markenspot und respektieren die unterschiedlichen Meinungen hierzu“, schreibt das Düsseldorfer Familienunternehmen auf der Plattform. Die Choreografie des Videos sei tatsächlich vom Haka inspiriert worden.



„Menschen machen sich Mut für die Zukunft und nutzen dabei auch Elemente dieses Tanzes.“ Dieser drücke Kraft und Entschlossenheit aus. „Genau die Botschaften, die wir transportieren möchten“, so das Unternehmen weiter. Außerdem habe man mit Haka-Experten zusammengearbeitet.

„All Blacks“ führen Haka vor jedem Spiel auf

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kriegstanz für Werbezwecke verwendet wird. Bereits 1999 trat die Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands in einem Video des Sportartikel-Herstellers Adidas damit auf. Zwei Jahre später waren „All Blacks“ in einem Spot für William Lawson’s Whiskey zu sehen.



Das Team führt den Haka vor jedem Spiel auf. In Neuseeland ist der Haka fester Bestandteil der maorischen Kultur. Er wird zur Begrüßung von Gästen aufgeführt. Je nach Variante handelt es sich aber auch um einen Kriegstanz, der die Gegner abschrecken soll.